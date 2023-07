Stasera in tv mercoledì 5 luglio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Martedì 4 luglio, dalle 11:45, Sky presenta in conferenza stampa i palinsesti 2023-2024. L’emittente a pagamento, con l’occasione, parla dei programmi attesi dal prossimo settembre. A meno di clamorose novità, dovrebbero esserci le riconferme dei pilastri dell’intrattenimento, tra cui X Factor, Pechino Express e Masterchef.

Sky palinsesti 2023-2024 conferenza stampa, le serie

Inizia la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2023-2024 di Sky. Una bella clip celebra i 20 anni dalla nascita dell’azienda. Alessio Viola e Federica Masolin fanno gli onori di casa dell’incontro. Prende la parola Antonella D’Errico: “Oggi facciamo una carrellata sui contenuti che stanno per arrivare”. Si parte con le serie tv e una clip introduce le novità. D’Errico: “Abbiamo un’offerta molto importante, che comprende, tra gli altri, And just like that e Winning time. Presto arriverà anche The night country, al via in autunno e con protagonista Jodie Foster. La prima a debuttare, però, è l’italiana Un’estate fa”.

Nils Hartmann passa in rassegna le produzione seriali Originals, a partire da Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti. Quest’ultimo afferma: “La storia mi ha interessato subito. Sono un cinquantenne nel corpo di un ventenne ed è stato complicato, ma anche stimolante“. Hartmann: “Un’estate fa è un thriller, ma con i flashback sugli anni ’90 è forte anche la nostalgia degli anni ’90“. Poi parla di Unwanted-Gli ostaggi del mare: “Ci siamo ispirati al libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti“.

Hartmann, nella conferenza stampa dei palinsesti 2023-2024 di Sky, parla di Non ci resta che il crimine-La serie: “Fa parte della narrazione ironica che desideriamo portare avanti“. In questi giorni, poi, iniziano le riprese di Hanno ucciso l’Uomo Ragno: “Con essa, raccontiamo gli inizi della carriera di Max Pezzali e Mauro Repetto“. In arrivo anche la seconda edizione di Call My Agent: new entry nel cast Serena Rossi ed Elodie. Nils informa che nel 2024 ci sono M. Il figlio del secolo e Piedone-La serie, con protagonista Salvatore Esposito. L’ultima produzione è La mala, che Hartmann definisce “uno straordinario modo per raccontare Milano degli anni ’70“.

L’intrattenimento di Sky

La conferenza stampa dei palinsesti 2023-2024 di Sky prosegue con l’intrattenimento. D’Errico: “La stagione si apre con X Factor, condotto in modo magistrale da Francesca Michielin. Oltre alle riconferme di Fedez, Ambra e Dargen, abbiamo la novità Morgan, che rappresenta la storia dello show, che in passato ha già fatto più volte. Stiamo puntando, poi, sulla costruzione del talento“. Sul palco sale Francesca Michielin: “Mi sto divertendo tantissimo. Ci stiamo appassionando nella ricerca di talenti nuovi. Pochi giorni fa abbiamo girato i Bootcamp e un giudice ha fatto una scelta inaspettata, trovando il mio disappunto. Non riesco ad essere imparziale“.

Si prosegue con Pechino Express. D’Errico: “Riconfermiamo il reality, ma non vi posso ancora dire né la location né i talent coinvolti“. Ci si sposta da Alessandro Borghese con 4 Ristoranti. Lo chef: “Con Sky abbiamo insegnato un nuovo linguaggio riguardante la cucina”.

Nella conferenza stampa di Sky è proposto un focus sul cinema. Antonella D’Errico: “Abbiamo tutto il meglio del cinema italiano e internazionale. I più guardati sono quasi tutti prodotti nel nostro paese”. Tra i titoli proposti ci sono Le otto montagne e L’ultima notte di amore, oltre a Thar e Dungeons & Gragons.

Sky palinsesti 2023-2024 conferenza stampa, l’offerta di arte e cultura

I palinsesti di Sky del 2023-2024 vanno avanti con l’offerta di arte e cultura. Previsti contenuti su Michelangelo, con un ampio spazio destinato alla sostenibilità ambientale. D’Errico, poi, parla di TV8: “Questo è uno dei canali cresciuti di più lo scorso anno. Puntiamo sulla Gialappa’s Band, su Viaggi Pazzeschi con Cabello e Paride, su Nicola Savino e su Alessandro Borghese e il suo Celebrity Chef”. Per la rete generalista interviene la Gialappa’s: “Abbiamo innovato nella tradizione con GialappaShow. Torniamo anche l’anno prossimo”.

Sono raccontate anche le novità di Sky TG24. Le presenta il direttore Giuseppe De Bellis: “Raccontiamo da anni il mondo che cambia e intendiamo continuare a farlo. Faremo approfondimenti sull’intelligenza artificiale, che comporta una rivoluzione inevitabile e che va gestita. Inoltre, abbiamo un documentario dal titolo Il mondo di Francesco, nel quale mostriamo le immagini dell’incontro tra il Papa e gli attivisti per la tutela dell’ambiente. Altra novità è quella di Pablo Trincia, che racconta per noi la storia di Elisa Claps”. Trincia aggiunge informazioni: “Andrà in onda in autunno e sarà una docu-serie di quattro puntate“.

Le reti di Sky Sport

La lunghissima presentazione dei palinsesti Sky 2023-2024 si avvia alla conclusione con i canali sportivi. Ce ne parla Marzio Perrelli: “Il mondo dello sport è cambiato dal modo con il quale Sky lo racconta. Aggiungiamo valore a qualsiasi cosa mandiamo in onda. La concorrenza ci stimola molto e ci spinge a fare di più, valorizzando il nostro brand. Abbiamo varie novità. Per il calcio, trasmettiamo tutti gli Europei di Germania 2024. Inoltre, abbiamo il Sei Nazioni fino al 2024, oltre ad aver raggiunto un nuovo accordo pluriennale per i diritti della NBA. Infine, torniamo con l’America’s Cup di Vela“.

Fabio Caressa presenta gli Europei: “Ancora l’Italia non è qualificata, ma penso sia quasi certo che riuscirà a partecipare. Da venti anni la nostra forza è la squadra“. Arriva un videomessaggio di saluti da Roberto Mancini. Rapido saluto anche di Alessandro Boban, conduttore di Sky Calciomercato-L’Originale. Sul palco anche Francesca Piccinini: “Sarà un’estate ricca, soprattutto per la pallavolo“. Con Flavio Tranquillo e Davide Pessina è analizzata l’NBA.

Il direttore Federico Ferri, nella conferenza stampa dei palinsesti 2023-2024 di Sky, afferma: “Sulle nostre reti è in rotazione Wimbledon. Vogliamo celebrare i nostri 20 anni guardando al futuro“.

Sky palinsesti 2023-2024 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa sui palinsesti 2023-2024 di Sky ci sono le domande dei giornalisti. La prima riguarda le novità di X Factor. D’Errico: “I concorrenti sono molto interessanti e variegati. Il tavolo della giuria è molto movimentato“. Il secondo quesito è inerente i diritti tv della Serie A. Marzio Perrelli: “Non commentiamo le trattative private. Siamo comunque nel vivo, il campionato è un contenuto che ci piace“. Interrogativo per Federico Ferri a proposito degli Europei 2024: “Considero quello come un evento che apre il triennio 2024-2027“.

Sono chieste ulteriori informazioni sul documentario riguardante il Papa. Giuseppe De Bellis: “Lo speciale è visibile ad ottobre. Girare in Vaticano è stato emozionante“. Antonella D’Errico sul telemercato: “Noi non partecipiamo al telemercato, ma semplicemente scegliamo i talent su cui puntare“. La conferenza Sky sui palinsesti 2023-2024 termina qui.