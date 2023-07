Stasera in tv mercoledì 19 luglio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Nelle scorse settimane, sia la Rai che Mediaset hanno presentato i palinsesti per la stagione 2023-2024 e, a fare maggiormente rumore, sono i nomi degli esclusi. Entrambe le emittenti, infatti, hanno lasciato in panchina dei volti molto noti.

Palinsesti 2023-2024 esclusi, non c’è traccia di Flavio Insinna

In Rai, uno dei format di maggior successo è Chi l’ha visto? e forse non è un caso, visti i tanti nomi degli esclusi presenti dai palinsesti 2023-2024. Personaggi di un certo peso e di cui, ad oggi, nulla si sa per ciò che concerne il futuro televisivo.

Il primo in tale lista è Flavio Insinna. Il conduttore, oramai da anni, era il volto de L’Eredità, dal 2024 che sarà, invece presentato da Pino Insegno, al ritorno in Rai dopo anni di assenza. Insinna, così, è rimasto senza la gestione del game, fatta eccezione per un ciclo di prime serate a luglio di Techetechetè e per il film tv La stoccata vincente, previsto in autunno.

Altri professionisti dal futuro incerto sono Mia Ceran, Drusilla Foer e Paolo Conticini. I tre, la scorsa estate, sono stati annunciati in pompa magna come portatori di grandi novità. La prima con Nei tuoi panni, la seconda con L’Almanacco del giorno dopo e il terzo con Una scatola al giorno. Tutti e tre, almeno per ora, sono però esclusi dai palinsesti 2023-2024.

La diaspora dalla TV di Stato

Nei palinsesti 2023-2024 della Rai, oltre agli esclusi, ci sono diversi conduttori che hanno preferito lasciare l’azienda. È il caso di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che hanno portato a Nove il format Che tempo che fa. Ma, ancora, è ciò che è avvenuto con Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Massimo Gramellini, con gli ultimi due che si sono trasferiti a Rete 4 e La7.

Tornando agli esclusi dai palinsesti Rai per il 2023-2024, per il secondo anno consecutivo è rimasto senza programmi Giancarlo Magalli. Inoltre, è sparita dai radar Ilaria D’Amico, giornalista che lo scorso anno ha guidato il poco fortunato talk Che c’è di nuovo.

Palinsesti 2023-2024 esclusi, chi è rimasto senza conduzione a Mediaset

Se in Rai i cambiamenti sono una consuetudine, stupiscono di più le tante esclusioni in casa Mediaset dai palinsesti 2023-2024. La più nota rimasta senza format è Barbara D’Urso, estromessa da Pomeriggio Cinque e a un passio dall’addio all’emittente. Nulla si sa neanche di Belen Rodriguez, che esce di scena sia da Le Iene che da Tu Si Que Vales.

Destino identico per Teo Mammucari, anche lui tra gli esclusi dai palinsesti Mediaset, orfano della conduzione de Le Iene e della giuria di Tu si que vales. Incerto il futuro di Ilary Blasi: Pier Silvio Berlusconi non ha fornito nessuna informazione ufficiale, ma secondo le indiscrezioni non dovrebbe essere riconfermata a L’Isola dei Famosi. Se così fosse, per Blasi non ci sarebbe nessun altro show all’orizzonte.