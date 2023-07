Delitti ai Caraibi 18 luglio su Rete 4: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Un cuore due destini, serie thriller in onda su Rai 1, termina nella prima serata di martedì 18 luglio. In questa occasione, sono in programmazione gli ultimi due episodi, visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Un cuore due destini 18 luglio, regista e dove è girata

Un cuore due destini di martedì 18 luglio è una co – produzione internazionale, che ha coinvolto la Francia e il Belgio. In particolare, le società che hanno lavorato alla realizzazione del prodotto sono Leonis Productions, TF1 e Radio Television Belge Francophone.

Un cuore due destini risale al 2022, quando è stata distribuita con il titolo originale Enquete a coeur ouvert. Gli ideatori e sceneggiatori sono Franck Philippon e Claire Lemarechal, mentre il regista è Frank Van Passel. Le riprese si sono svolte in Francia, nel borgo di Biarritz.

Un cuore due destini 18 luglio, la trama

Durante Un cuore due destini prosegue la fuga di Zoé e del fidanzato Jan. I due trovano ospitalità nella città di Anversa, dove sono ospitati da un vecchio coinquilino di Jan. Quest’ultimo, in cambio, è costretto a saldare un debito economico.

Nel frattempo, Zoé trova per caso nell’appartamento alcuni oggetti personali appartenenti ad Ana. Inoltre, riesce a recuperare una lettera che Ana ha ricevuto dalla madre biologica Julia Van Loon. In tale messaggio è scritto anche l’indirizzo di casa della genitrice.

Spoiler finale

Zoé e Jan, a Un cuore due destini del 18 luglio, hanno un diverbio. Quando il ragazzo si allontana, il vecchio coinquilino tenta di molestare Zoé, che riesce però a fuggire. Non sapendo dove andare, sceglie di recarsi a casa della mamma biologica di Ana.

Florence è sul punto di chiudere con Vincent e si reca ad Anversa con Simon, che è sempre più determinato a comprendere ciò che è accaduto ad Ana. Il loro timore è che la giovane sia stata uccisa proprio da Julia Van Loon e dal suo nuovo compagno.

Infine, Florence ha dei gravi problemi di salute. È alle prese con un forte stato febbrile, che non accenna a diminuire neanche con i farmaci. Così è portata a Biarritz, dove entra in coma per il rigetto del cuore trapiantato.

Un cuore due destini 18 luglio, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati nel corso del finale di stagione di Un cuore due destini, in onda su Rai 1 nella prima serata di martedì 18 luglio.

Lynn Van Royen : Ana;

: Ana; Claire Keim : Florence;

: Florence; Pierre – Francois Martin Laval : Vincent;

: Vincent; Jessyrielle Massengo: Zoe.