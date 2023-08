Stasera in tv martedì 15 agosto 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 9 agosto 2023. Su Italia 1, continua il viaggio di Roberto Giacobbo con il suo programma Freedom Summer. Su Tv8, il game show Name That Tune.

Stasera in tv mercoledì 9 agosto 2023, Rai

Su Raitre, alle 21.20, il programma Nel secolo breve. Alessandro Barbero propone una biografia di John Fitzgerald Kennedy pochi mesi prima del 60° anniversario dell’attentato di Dallas. La vita e la carriera del 35° Presidente degli Stati Uniti sono ripercorse attraverso le immagini e gli audio originali di alcuni fra i suoi discorsi più celebri.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta il documentario di Valeria Schiavoni “Diamoci alla macchia. Una pittura rivoluzionaria”. Storici e critici d’arte parlano del fermento rivoluzionario del Risorgimento italiano e delle opere di Giovanni Fattori e Silvestro Lega.

Programmi Mediaset, Tv8, La 5, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Anche questa estate Giuseppe Brindisi tiene aperto il suo talk per aggiornare gli spettatori di Rete 4 sui principali temi di politica e attualità. In primo piano, come sempre, tutto ciò che riguarda i cittadini, dai prezzi dei generi alimentari ai disagi causati dalle sempre più frequenti onde di calore.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom Summer. Tra avventura, scoperta, indagine e mistero, continua il viaggio di Roberto Giacobbo. Anche stasera il giornalista ci mostra luoghi poco conosciuti e difficilmente esplorabili in Italia e nel mondo. I siti archeologici vengono riprodotti anche virtualmente, usando uno scanner 3D.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Name That Tune. Continuano le repliche della 4° tagione. Nella 2° puntata si sfidano la squadra femminile, con Anna Tatangelo, Maria Di Biase, Donatella Rettore e Soleil Sorge e quella maschile con Claudio Amendola, Alvin, Corrado Nuzzo e Fabio Caressa.

Su La 5, alle 21.10, il varietà Yoga Radio Bruno Estate. Torna il programma dell’estate in onda dalle più belle spiagge italiane condotto ancora da Enzo Ferrari e Alessia Ventura. Ritroviamo alcuni dei protagonisti come Nek e Francesco Renga, Luigi Strangis, Gaia, Aiello, Alfa, Tananai e Aaron.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Protagonista della puntata è Dafne. Accompagnata dal papà Andrea, la donna cerca un attico di 150mq con un budget di 500.000 euro. Riusciranno Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu a realizzare i sogni della loro cliente?

I film di questa sera mercoledì 9 agosto 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2021, di Giorgia Cecere, Sulla giostra, con Claudia Gerini, Lucia Sardo. Irene lascia il Salento e si trasferisce a Roma per lavoro. Ma in un momento di difficoltà economica è costretta a tornare: la sua vita sarà rivoluzionata dall’anziana governante Ada.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Lasse Hallstrom, Le regole della casa del sidro, con Tobey Maguire. Stati Uniti, Anni 40. Il giovane Homer Wells lascia l’orfanotrofio in cui è cresciuto per andare a lavorare in una fabbrica di sidro. Lì conoscerà l’amore e i dolori della vita.

Su Nove, alle 21.25, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood. Il cacciatore di taglie conosciuto come “il monco” dà la caccia a un bandito messicano soprannominato “Indio”, appena evaso dal carcere. Ma non è il solo a volerlo catturare.

Stasera in tv mercoledì 9 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, con Tom Cruise, Miles Teller. Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è incaricato di addestrare un team di piloti. Tra questi, il figlio del compianto amico Goose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Kasi Lemmons, Whitney – Una voce diventata leggenda, con Naomi Ackie. La vita e la carriera di una delle più grandi voci di sempre: dal debutto nel film “Guardia del corpo”, al matrimonio infelice con Bobby Brown, fino alla tragica morte avvenuta l’11 febbraio 2012.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Paul King, Paddington, con Hugh Bonneville. Un giovane orso decide di lasciare il Perù per cercare a Londra un esploratore incontrato anni prima. Ospitato dalla famiglia Brown che lo battezza Paddington, si trova a vivere mille avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1979, di Walter Hill, I Guerrieri della notte, con Michael Beck, Deborah Van Valkenburgh. Le gang di New York decidono di unirsi per dominare la città. Ma quando il futuro boss della città resta ucciso, la banda dei “Guerrieri” viene ingiustamente accusata.