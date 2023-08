Che Todd ci aiuti 14 agosto su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 4, nel prime time di lunedì 14 agosto, propone al pubblico gli episodi No Good Deed e Get your hopes up di Fire Country. La serie, come al solito, è trasmessa anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Fire Country No Good Deed, regista e dove è girata

No Good Deed e Get your hopes up di Fire Country sono una produzione originale di CBS Studios e Jerry Bruckheimer Television. Gli ideatori sono Joan Rater, Tony Phelan e Max Thieriot. Quest’ultimo è anche l’attore protagonista, in quanto interpreta il personaggio di Bode Donovan.

La regia di Fire Country è a cura di James Strong, che in carriera è stato già dietro la macchina da presa di titoli del calibro di Hustle – I signori della truffa e Doctor Who. Le riprese si sono svolte in California, dove è ambientata la trama.

Gli episodi trasmessi sette giorni fa hanno avuto una lieve crescita, convincendo 234 mila telespettatori per una share dell’1,5%.

Fire Country No Good Deed, la trama

Durante No Good Deed di Fire Country, l’umore nella caserma è decisamente molto basso. I pompieri, infatti, sono chiamati per svolgere un difficile intervento di soccorso. Durante esso, però, qualcosa non va come sperato e una persona perde la vita. Per chiarire meglio ciò che è avvenuto, alla Cal Fire è avviata una indagine interna. Per tale motivo, tutti i protagonisti sono costretti a sottoporsi ad un interrogatorio.

Gey your hopes up, la trama

Oltre a No Good Deed, il 14 agosto su Rai 4 è in onda anche l’episodio di Fire Country dal titolo Gey your hopes up. In esso, un autista perde il controllo del furgone e si schianta contro la stazione.

Come conseguenza del sinistro, in tutta la città manca la corrente. Inoltre, è innescato un incendio molto pericoloso e che mette a serio rischio la vita dei personaggi principali. Tutto ciò, inevitabilmente, provoca vari feriti. Cara, ex ragazza di Sharon e Bode, deve affrontare diverse emergenze mediche.

Fire Country No Good Deed, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle due puntate di Fire Country, visibili nella prima serata di Rai 4 nella giornata di lunedì 14 agosto.

Bode Donovan : Max Thieriot;

Vince Leone : Billy Burke;

Sharon Leone : Diane Farr;

Manny Perez : Kevin Alejandro;

Gabriela Perez : Stephanie Arcila;

Eve Edwards : Jules Latimer;

Jake Crawford : Jordan Calloway;

Luke Leone : Michael Trucco.