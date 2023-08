Stasera in tv lunedì 21 agosto 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 21 agosto 2023. Su Raitre, il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci, Report Estate. Su Italia 1, l’attualità con il programma Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv lunedì 21 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il giovane Montalbano 2, con Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo. Titolo dell’episodio di stasera: “La stanza numero due”. Durante una passeggiata, Montalbano (Michele Riondino) e Livia (Sarah Felberbaum) sono testimoni di un rogo scoppiato all’hotel Riviera. Salvo cerca invano di salvare l’unico ospite intrappolato all’interno della struttura. In seguito le indagini riveleranno che si è trattato di un incendio doloso.

Su Raidue, alle 21.00, Sport: Mondiali di atletica. Sono quattro le finali della terza serata di gare al Centro nazionale di atletica di Budapest: salto triplo maschile (con inizio alle 19.40), lancio del disco maschile (dalle 20.30), 110 metri ostacoli maschili (21.40) e 100 metri femminili (21.50). Inoltre, dalle 21.10, le semifinali dei 400 metri femminili.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report Estate. Alfiere del giornalismo d’inchiesta, Sigfrido Ranucci si prepara a un autunno ricco di impegni. Infatti, mentre ogni lunedì d’estate continuano ad andare in onda i reportage dell’ultima edizione, gli inviati preparano i nuovi che vedremo ogni domenica alle 20.50 a partire dall’8 ottobre.

Su Rai 5, alle 21.15, Genius Loci. Matteo Faccenda viaggia attraverso l’Asia, in Russia, Mongolia, Cina, Nepal e India, per scoprirne l’essenza. Il reportage, presentato all’8° Festival Internazionale del Documentario “Visioni dal Mondo” ha vinto il Premio Rai Cinema.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Scherzi a parte. Enrico Papi presenta gli scherzi della terza puntata, in onda lo scorso 2 ottobre e in replica questa sera. Gli ospiti sono Carmen Russo, suo marito Enzo Paolo Turchi, Roberto Giacobbo, Veronica Gentili, Nicolas Vaporidis, Adriana Volpe e Walter Zenga. Questa settimana non è presente lo scherzo in diretta.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Gli inviati di Davide Parenti non rinunciano mai a cercare un’altra verità su vicende che hanno fatto discutere. E questo spin-off, di cui oggi viene replicata una puntata della scorsa edizione, serve proprio per riassumere e approfondire ulteriormente alcuni dei casi già trattati durante “Le Iene”.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Files. Lo speciale di questa sera è dedicato alla mafia, alla quale sono dedicati i due documentari in scaletta. Si tratta di “Our Godfather”, che ripercorre la carriera criminale di Tommaso Buscetta e “Cosa nostra” di Anne Veron.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Lucas Higdon ha 33 anni e vorrebbe lavorare nel campo della tecnologia. A causa delle sue pessime abitudini alimentari sta diventando però sempre più obeso. Per riuscire a condurre una vita normale, l’uomo deve rivolgersi al dottor Now.

I film di questa sera lunedì 21 agosto 2023

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 1984, di Robert Zemeckis, All’inseguimento della pietra verde, con Michael Douglas. New York. La scrittrice Joan (Kathleen Turner) parte per la Colombia alla ricerca della sorella Elaine, rapita da una strana coppia di fuorilegge. I due chiedono come riscatto la mappa per ritrovare un enorme smeraldo. Giunta sul posto, Joan incontra Jack (Michael Douglas), affascinante avventuriero.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1994, di Edward Zwick, Vento di passioni, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Montana, Stati Uniti. Il colonnello Ludlow vive in un ranch con i figli Tristan, Alfred e Samuel. Le loro vite sono sconvolte dall’arrivo di Susannah, la fidanzata di quest’ultimo.

Su Nove, alle 21.35, il film commedia del 1974, di Mel Brooks, Frankenstein Junior, con Peter Boyle, Gene Wilder. Il nipote del barone Frankenstein riapre il laboratorio del nonno per ritentare il suo famoso esperimento. Il mostro torna in circolazione, ma stavolta è un bonaccione.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di Neil Jordan, Michael Collins, con Liam Neeson, Aidan Quinn. Irlanda, 1916. Michael Collins si batte per l’indipendenza del Paese. Scelto come interlocutore per il negoziato con gli inglesi, l’uomo è vittima di un’imboscata.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2009, di Luca Lucini, Oggi sposi, con Luca Argentero, Moran Atias, Michele Placido. Un poliziotto rubacuori, due giovani lavoratori precari e una pittoresca soubrette: tutti sono alle prese con i complessi e tragicomici preparativi delle rispettive nozze.

Stasera in tv lunedì 21 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Emanuele Crialese, L’immensità, con Penélope Cruz. Clara e Felice non si amano più, ma non riescono a separarsi. La donna, allora, riversa il suo desiderio di libertà sui figli, soprattutto sulla figlia maggiore, che mette in dubbio il suo genere facendosi chiamare Andrea.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2022, di Walter Hill, Morto per un dollaro, con Christoph Waltz. Max Borlund, cacciatore di taglie, si reca in Messico per trovare la moglie di un ricco uomo d’affari. Lungo il cammino s’imbatte anche in Joe Cribbens, suo acerrimo nemico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1986, di John Badham, Corto circuito, con Ally Sheedy, Steve Guttenberg. Colpito da un fulmine durante una presentazione, il robot Numero 5 prende coscienza di sé e delsuo essere vivo. Ma dovrà sfuggire alla polizia che lo ritiene pericoloso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il Presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Jonatham Demme, The Manchurian candidate, con Denzel Washington, Meryl Streep. Il maggiore Bennett Marco, reduce dalla Guerra del Golfo, indaga su un ex commilitone candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Scoprirà un inquietante complotto.