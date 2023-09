Stasera in tv lunedì 11 settembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 11 settembre 2023. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 11 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il giovane Montalbano 2, con Michele Riondino. Titolo dell’episodio di stasera, “Un’albicocca”. A pochi giorni dal suo trasferimento a Genova, Montalbano (Michele Riondino) sembra ripensarci, ma è solo un attimo di sbandamento. Così, conclusa un’indagine partita da un incidente stradale, si appresta a raggiungere Livia (Sarah Felbarbaum): è il 23 maggio 1992.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. “Approdo Italia” è il secondo appuntamento dei nove previsti con le nuove inchieste di Riccardo Iacona. In primo piano, l’inarrestabile flusso dei migranti: gli inviati sono andati in Tunisia alla ricerca delle cause dell’instabilità del Paese da cui parte il maggior numero di persone dirette in Italia.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Curioso e informatissimo come sempre, anche in questa nuova stagione Nicola Porro si conferma la “guida” ideale per accompagnare gli spettatori alla scoperta delle ultime notizie, curiosità e indiscrezioni sulla scena politica italiana. Con lui in studio, parlamentari, giornalisti e addetti ai lavori.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del reality Grande Fratello. Il reality più longevo torna in onda e riapre la porta agli sconosciuti. Si tratta infatti della prima edizione “tradizionale” dopo quattro “GF Vip” consecutivi. Alla conduzione c’è sempre Alfonso Signorini, affiancato nelle inedite veste di opinionista da Cesara Buonamici, storico volto del Tg5.

Su La7, alle 21.15, Democrazia e Dittatura. Lo storico Alessandro Barbero è protagonista di un ciclo di quattro serate dedicate agli spettatori appassionati di storia. Un viaggio affascinante e ricco di curiosità, che parte stasera dall’analisi di due forme autentiche di Stato.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Prende il via la 7° stagione del programma di Francesco Panella: 8 le puntate che quest’anno lo porteranno alla ricerca del miglior cibo italiano anche in estremo Oriente. Il suo viaggio parte da Dubai, guidato da tre italiani che ci vivono.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. La protagonista della puntata è Lisa. La donna ha sempre avuto problemi di peso, ma la situazione è peggiorata dopo che Lisa ha assistito impotente all’uccisione del fratello. Riuscirà la giovane a superare la sua ossessione per il cibo?

I film di questa sera lunedì 11 settembre 2023

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Kristian Gianfreda, Solo cose belle, con Luigi Navarra, Idamaria Recati. Benedetta, la figlia del sindaco di un paesino romagnolo, fa conoscenza con gli abitanti di una casa famiglia: tra loro c’è Kevin. La ragazza s’innamora perdutamente di lui.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2015, di S. Craig Zahler, Bone Tomahawk, con Kurt Russell, Patrick Wilson. In un villaggio del West, durante la notte una donna e due uomini vengono rapiti da una tribù di cannibali. Lo sceriffo Hurt e tre aiutanti devono cercare in tutti i modi di salvarli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson. Lucy (Scarlett Johansson), giovane americana che vive e studia a Taipei, viene obbligata a ingerire un farmaco sperimentale da contrabbandare. Quando la ragazza viene aggredita, la droga è assorbita dal suo corpo, dotandola di poteri illimitati e trasformandola in una micidiale macchina da guerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1991, di Kevin Reynolds, Robin Hood principe dei ladri, con Kevin Costner. Tornato in Inghilterra, Robin Hood scopre che il Paese è schiavo della tirannia di Giovanni Senzaterra e i suoi possedimenti sono stati confiscati dallo sceriffo di Nottingham.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film poliziesco del 1988, di Andrew Davis, Nico, con Steven Seagal, Daniel Faraldo. L’agente di polizia Nico Toscani, dai metodi poco ortodossi, indaga su un traffico di droga. Ma i trafficanti Kurt Zagon e Tony Salvano godono di protezioni molto potenti.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subirà le angherie di un sadico sergente.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Alejandro Agresti, La casa sul lago del tempo, con Keanu Reeves. Kate e Alex vivono in uno spazio temporale diverso e comunicano attraverso una cassetta delle lettere. Finiscono per innamorarsi, ma riusciranno mai a incontrarsi?

Stasera in tv lunedì 11 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Alessia Scarso, Italo, con Marco Bocci. In un paesino della Sicilia, il sindaco Antonio Bianco ha emanato un’ordinanza che bandisce tutti i cani randagi. Ma un golden retriever presto gli farà cambiare idea. Ispirato a una storia vera.

Su Sky Cinema Action, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, William Hart. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.