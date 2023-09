Stasera in tv lunedì 18 settembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 12 settembre 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Manuela Moreno, Filorosso. Su Canale 5, il film Brooklyn, con Saoirse Ronan.

Stasera in tv martedì 12 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Qualificazione Europeo: Italia-Ucraina. Reduci dalla trasferta in Macedonia del Nord di sabato scorso, gli Azzurri agli ordini del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti affrontano un’altra sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano i campioni d’Europa in carica ospitano la formazione ucraina.

Su Raidue, alle 21.20, la miniserie Il respiro della libertà. Marie (Elisa Schlott), giovane contadina tedesca, vive in una piccola città invasa dagli americani. Attende da anni il ritorno del fidanzato, Sigfried, prigioniero in Russia. La sua vita cambia quando conosce George Washington, un giovane soldato di colore. Marie viene assunta come domestica da Amy McCoy, moglie del colonnello, che l’aiuta ad allargare i suoi orizzonti e a prendere coscienza delle proprie capacità. Nel frattempo, malgrado le sue resistenze e l’ostilità dell’ambiente che li circonda, il sentimento nei confronti del soldato Washington continua a crescere e diventa sempre più profondo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Contrariamente a quanto comunicato la scorsa settimana, il programma di Manuela Moreno prosegue fino al 19 settembre. Anche stasera spazio agli approfondimenti con interviste, inchieste e reportage, per provare a fare chiarezza tra le ultime notizie. In studio come sempre giornalisti ed esperti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Dal suo trasferimento dalla Rai a Mediaset i media hanno parlato per tutta l’estate, ma adesso il tempo dei commenti è finito: a Bianca Berlinguer adesso interessa solo far bene il proprio lavoro. Anche stasera, nella seconda puntata, in primo piano l’attualità politica ed economica del nostro Paese.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Conclusa la pausa estiva, torna Lilli Gruber con il suo approfondimento, nel quale analizza con gli ospiti i temi più attuali legati alla politica e all’economia. Non manca poi la rubrica “Il Punto”, a cura di Paolo Pagliaro.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Seconda puntata della 9° stagione del reality con Costantino Della Gherardesca. I concorrenti sono ancora in India e si spostano da Kolhapur ad Hampi. La coppia che vince la prova immunità potrà viaggiare in un camper assieme ad uno chef indiano.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Al ristorante s’incontrano nuovi single. Tra questi ci sono Vito, che ha appuntamento con Serena, e il coreano Pin Jay, sarto e drag queen che desidera trovare una persona che accetti la sua doppia vita. Flavio Montrucchio commenta la serata.

I film di questa sera martedì 12 settembre 2023

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2018, di David Lowery, Old Man & The Gun, con Robert Redford, Sissy Spacek. La vera storia di Forrest Tucker, famoso rapinatore di banche. Dalla temeraria fuga da San Quintino a una serie di rapine, Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica.

Su Rai Movie, alle 21.00, il film di fantascienza del 1975, di Norman Jewison, Rollerball, con James Caan, John Houseman. Nel 2017 un asso del rollerball, uno sport estremo elaborato dal cervello elettronico che governa la società e controlla l’aggressività umana, decide di ribellarsi.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di John Crowley, Brooklyn, con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson. Irlanda, 1952. Ellis Lacey (Saoirse Ronan), una ragazza cresciuta in un paesino, decide di emigrare a New York in cerca di un futuro migliore. Stabilitasi a Brooklyn, lentamente Ellis riesce a ritagliarsi un suo spazio e a trovare l’amore. Ma brutte notizie in arrivo dall’Irlanda la pongono di fronte a un dilemma.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Roland Emmerich, The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, con Dennis Quaid. Lo scienziato Jack Hall (Dennis Quaid) lancia l’allarme: il surriscaldamento del globo sta per provocare una catastrofe. La Casa Bianca però non gli dà retta e così una terribile tempesta distrugge New York: soltanto pochi rimangono in vita. Tra loro c’è anche Sam (Jake Gyllenhaal), figlio di Jack.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2015, di Edoardo Maria Falcone, Se Dio vuole, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann. Tommaso è sposato con Carla e ha due figli, Bianca e Andrea. Quando il ragazzo annuncia che vuole lasciare gli studi per diventare prete, lui farà di tutto per fargli cambiare idea.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, Dan Stevens. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto e alcolista, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo per aiutarlo a scovare gli spietati assassini della moglie.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1955, di King Vidor, L’uomo senza paura, con Kirk Douglas, Jeanne Crain. Due cowboy lavorano per una ricca proprietaria terriera che vuole impossessarsi dei pascoli della zona a scapito dei piccoli allevatori. Uno dei due si batterà in loro difesa.

Stasera in tv martedì 12 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Riccardo Milani, Grazie ragazzi, con Antonio Albanese. Antonio ha una grande passione per il teatro, ma non riesce a trovare un lavoro in questo campo. Accetta così un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale per alunni molto particolari.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Shana Feste, Country Strong, con Gwyneth Paltrow. Kelly Canter, una star della musica country, viene convinta dal marito a partire in tournée, nonostante sia ancora convalescente. Un promettente cantautore le starà vicino.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Michael Bay, Ambulance, con Jake Gyllenhaal. Will, alla ricerca del denaro per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto al fratello Danny, noto criminale, che gli propone la più grande rapina in banca: disperato, Will accetta l’offerta.