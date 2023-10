Stasera in tv lunedì 25 settembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 26 settembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di Manuela Moreno, Filorosso Extra. Su Italia 1, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba.

Stasera in tv martedì 26 settembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi. Il primo s’intitola, “Fuso orario”. Morgane (Audrey Fleurot), tornata nella squadra di Karadec, collabora alle indagini sull’omicidio di Naima, una liceale strangolata mentre faceva la cat sitter. La ragazza, stella nascente del rap, stava per firmare un contratto con un produttore. A seguire, “La legge di Benford”. Dopo aver passato la notte con Thimothée, Morgane parla della loro relazione con Gilles, ma gli fa capire che vuole che rimanga segreta.

Su Rai2, alle 21.20, il programma musicale Una, nessuna, centomila – In Arena. Seconda edizione del grande concerto contro la violenza sulle donne, che questa volta va in scena all’Arena di Verona. Salgono sul palco, tra gli altri, Annalisa, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Noemi, Paola Turci, Tananai, Achille Lauro, Brunori Sas, Niccolò Fabi e Samuele Bersani.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Extra. Contrariamente a quanto annunciato, si rinnova anche stasera l’appuntamento con Manuela Moreno e il programma che approfondisce i temi più di stretta attualità. Con l’aiuto di interviste, servizi e contributi di autorevoli opinionisti, si passa in rassegna il panorama politico ed economico.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. L’accoglienza degli spettatori di Rete 4 non può che lusingare Bianca Berlinguer: al debutto sulla rete, con la prima puntata del suo nuovo programma, ha incollato al teleschermo 1.208.000 persone, per uno share del 9,62%. Anche stasera in scaletta i temi più caldi dell’attualità nazionale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. “La formula del mio programma? Fare la domanda che serve, quando serve”. Anche in questa nuova edizione è questa la missione di Giovanni Floris, in onda con il suo talk show di approfondimento dal settembre 2014.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La via delle Indie. La nuova tappa parte da Mysore in India per arrivare a Kumarakon (504 km). Prima missione: dopo aver raggiunto Enzo Miccio a Nanjangud Suruchi, devono mangiare una ciotola di chutney.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Il re di cuori Flavio Montrucchio accoglie al ristorante Barbara e Davide: lui finora non si è mai davvero impegnato in amore. Poi Michela, che non ha perso la fiducia negli uomini, incontra Massimo, store manager. Scoccheranno le scintille?

I film di questa sera martedì 26 settembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2012, di Zai Batmanglij, The East, con Alexander Skarsgard, Brit Marling. Sarah Mass è un’agente sotto copertura infiltrata in un gruppo di ecoterroristi. Presto però s’innamora di Benji, il leader della cellula, e comincia a condividere i suoi ideali.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Ken Loach, Terra e libertà, con Rosana Pastor, Ian Hart. 1994. Una ragazza scopre che suo nonno, nel 1936, partecipò alla guerra civile spagnola. Da qui si snoda la storia del giovane David, fra combattimenti, l’amore per Blanca e la delusione ideologica.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2017, di Dean Israelite, Power Rangers, con Dacre Montgomery, Naomi Scott. Jason, Kimberly, Billy, Zack e Trini, studenti delle scuole superiori, sono dotati di superpoteri. I ragazzi decidono di sfruttare le loro abilità per salvare il mondo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Justin Lin, Fast & Furious 9, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez. Dominic Toretto (Vin Diesel) si è ritirato a vita privata e vive con Letty (Michelle Rodriguez) e il figlioletto Brian. Ben presto però deve riunire la squadra per fronteggiare una grave minaccia: suo fratello Jakob (John Cena) si è alleato con l’hacker Cypher (Charlize Theron). Insieme preparano un piano letale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1997, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba, e con Marina Massironi, Luciana Littizzetto. Aldo (Aldo Baglio) e Giovanni (Giovanni Storti) accompagnano l’amico Giacomo (Giacomo Poretti) in Puglia, dove l’aspetta la futura sposa Giuliana (Luciana Littizzetto). I tre trasportano anche una preziosa scultura di legno acquistata dal futuro suocero, il cavalier Cecconi (Carlo Croccolo).

Nove – 20 Mediaset – Iris

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2015, di Paolo Genovese, Sei mai stata sulla Luna? con Raoul Bova, Liz Solari. Giulia lavora per una rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Alla morte del padre, torna nel paese natale in Puglia, dove s’imbatte in Renzo, un affascinante contadino.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film commedia del 2015, di Glenn Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess facendole da mentore. Le cose si complicano quando tra loro scoppia l’amore.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1966, di Lee H. Katzin, Hondo, con Ralph Taeger. Hondo, guida di frontiera, ha sposato la figlia del capo apache Vittorio. Quando il governo lo incarica di mediare tra la tribù e i soldati di Fort Lowell, lui parte per incontrare gli Apache. Ma durante il viaggio…

Stasera in tv martedì 26 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Laura Linney. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2003, di John McTiernan, Basic, con John Travolta. Un investigatore della narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.