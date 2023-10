La volta buona, gli ospiti della settimana dal 2 al 6 ottobre: Luca Trapanese e Sergio Muniz

Condividi su

Il pomeriggio di Rai 1, da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, è occupato, dalle 14:00, dalle nuove puntate de La volta buona. Il programma, come sempre, è condotto da Caterina Balivo ed è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

La volta buona 2 6 ottobre, il lunedì c’è Sergio Muniz

Caterina Balivo, ne La volta buona dal 2 al 6 ottobre, accoglie in primis gli amici fissi della trasmissione, che dialogano su alcune tematiche di costume. Tra loro c’è lo speaker radiofonico Fabrizio D’Alessio, che monitora i commenti social. Presente anche il professor Umberto Broccoli, che dispensa aneddoti sulla storia del mondo dello spettacolo.

Durante La volta buona di lunedì 2 ottobre è accolto, in primis, Sergio Muniz. L’attore e cantante, nello spazio a lui dedicato, ripercorre i momenti salienti della sua carriera, iniziata, almeno in Italia, nel 2004, dopo aver trionfato nella seconda edizione de L’isola dei famosi. Il 02/10, inoltre, è accolta Barbara Ronchi. L’interprete, vincitrice di riconoscimenti prestigiosi come David di Donatello e Nastro d’Argento, è nel cast della terza stagione di Imma Tataranni.

Luca Trapanese

La volta buona dal 2 al 6 ottobre prosegue martedì. In tale appuntamento ci sono Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, storica coppia dello spettacolo. Con loro anche Massimiliano Pani, compositore e produttore discografico, che da tempo lavora con la madre Mina. Inoltre, ha collaborato con altri grandi artisti come Renato Zero, Adriano Celentano, Ivano Fossati e Fabrizio De André.

Durante La volta buona di mercoledì 4 ottobre è in scaletta una lunga intervista a Luca Trapanese. Fondatore dell’associazione A ruota libera, noto al pubblico per essere il primo single in Italia ad aver adottato una bambina con sindrome di down. La sua storia ha ispirato Nata per te, film uscito lo scorso 28 settembre con nel cast Teresa Saponangelo e Barbara Bobulova.

La volta buona 2 6 ottobre, i Jalisse e Paolo Conticini

Ne La volta buona dal 2 al 6 ottobre c’è la puntata di giovedì. In essa si canta con i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Nello stesso giorno c’è lo scrittore Edoardo Nesi, oltre a Leo Gullotta, artista a tutto tondo di origini siciliane. Infine, la settimana de La volta buona dal 2 al 6 ottobre termina venerdì. In tale appuntamento è coinvolto l’attore e conduttore Paolo Conticini. L’interprete commenta il suo ingresso nel cast della seconda stagione di Cuori, fiction di Rai 1 in onda la domenica, in prima serata.