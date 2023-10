Stasera in tv lunedì 9 ottobre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 4 ottobre 2023. Su Rai2, la prima puntata della miniserie The Reunion, con Ioan Gruffud, Ivanna Sachno.

Stasera in tv mercoledì 4 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Arena dai 60 ai 2000. Anche la terza e ultima serata propone tante hit del passato cantate all’Arena di Verona dagli interpreti originali. Introdotti da Amadeus salgono sul palco Natalie Imbruglia, Madcon, George McCrae, Stadio, Alexia, Howard Jones, Valeria Rossi, Whigfield, Michele Zarrillo, Mal, Pino D’Angiò e tanti altri.

Su Rai2, alle 21.20, la prima puntata della miniserie The Reunion, con Ioan Gruffud, Ivanna Sachno. Fanny, Thomas (Ioan Gruffud) e Maxime non si parlano più da quando la loro amica Vinca è scomparsa nel 1997. La stessa notte, Thomas e Maxime, hanno ucciso il loro insegnante di filosofia e lo hanno seppellito nella palestra del liceo che ora, 25 anni dopo, sta per essere demolita.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra gli inviati del programma investigativo di Federica Sciarelli c’è Francesco Paolo Del Re: pugliese, nato a Bitonto (Bari) nel 1980, per hobby scrive poesie. Per contattare la redazione è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it. Per i messaggi di WhatsApp il numero è: +39 3453131987.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce il reportage “Munch, un grido nella natura” dedicato al pittore norvegese Edvard Munch (1863-1944), la cui opera più famosa è “L’urlo”, simbolo delle pulsioni interiori che si riflettono nella percezione della natura.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Il governo presieduto da Giorgia Meloni vive un momento estremamente complicato, stretto com’è tra un dialogo difficile con le istituzioni europee e la necessità di far fronte ad una congiuntura economica tutt’altro che semplice. Mario Giordano si confronta sull’argomento con i suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta puntata della fiction Maria Corleone, con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino. Luca sta per arrestare Maria (Rosa Diletta Rossi) quando arriva la notizia che il loro bambino, che lui credeva morto, in realtà è vivo ed è stato rapito dai calabresi come ritorsione contro i Corleone. I due decidono quindi di collaborare un’ultima volta per salvare la vita del piccolo.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Dall’Allianz Cloud di Milano va in onda la 3° e ultima serata di audizioni del talent condotto da Francesca Michielin. Da convincere è la giuria formata da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan e l’obiettivo sono i live dal 26 ottobre.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le tre coppie di neosposi hanno un mese di tempo per sperimentare la tenuta del loro legame mentre provano a conoscersi. Nel team di esperti che danno loro sostegno c’è il sociologo Mario Abis.

I film di questa sera mercoledì 4 ottobre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte, Il meglio deve ancora venire, con Fabrice Luchini, Patrick Bruel. Arthur e César sono grandi amici di vecchia data. A causa di un malinteso, entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo perduto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson, Neve Campbell. Will Sawyer (Dwayne Johnson), ex capo di una squadra dell’Fbi specializzata in liberazione di ostaggi, è diventato responsabile della sicurezza dei grattacieli. Per questo motivo viene inviato a Hong Kong con la famiglia. Un giorno il più alto edificio della città prende inspiegabilmente fuoco.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Renzo Martinelli, Vajont – La diga del disonore, con Laura Morante. 9 ottobre 1963: una frana cade nel bacino della diga del Vajont, nel Bellunese. L’acqua sommerge tre paesi, uccidendo 1917 persone. Fu fatalità o errore umano?

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2001, di Dominick Tambasco, Nati stanchi, con Valentino Picone, Salvo Ficarra. Salvo e Valentino, due giovani e sfaticati disoccupati palermitani, tentano in tutti i modi di ritardare il momento di entrare nel pesantissimo mondo del lavoro.

Iris – La5 – 20 Mediaset

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2011, di George Nolfi, I guardiani del destino, con Matt Damon, Emily Blunt. David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1977, di Clint Eastwood, L’uomo nel mirino, con Clint Eastwood, Sondra Locke. Ben Shockley, agente di Los Angeles, viene inviato a Las Vegas per riportare in California Augusta Mally, una prostituta chiamata a deporre in un importante processo. Ma…

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Sharon Maguire, Il diario di Bridget Jones, con Renée Zellweger. Bridget Jones è una trentenne con problemi di peso, alcool e sigarette e per di più innamorata del capufficio. Quando scopre che quest’ultimo la prende in giro si licenzia e…

Stasera in tv mercoledì 4 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Justin Baldoni, A un metro da te, con Haley Lu Richardson. Will e Stella, ricoverati per fibrosi cistica, s’innamorano a prima vista. Nonostante debbano stare a un metro di distanza l’uno dall’altra, i due sono determinati a trovare il modo per stare insieme.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tom Tykwer, The International – Denaro nell’ombra, con Clive Owen, Naomi Watts. L’agente dell’Interpol Salinger e l’assistente del procuratore di Manhattan collaborano per smascherare le attività illegali di alcune importanti banche.