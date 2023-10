Stasera in tv mercoledì 11 ottobre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 16 ottobre 2023. Su Rai2, il comedy show Fake Show, condotto da Max Giusti. Su Canale 5, il reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini

Stasera in tv lunedì 16 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo. Titolo dell’episodio di stasera: “Il prezzo della libertà”. Sara viene uccisa e Pietro, che era con lei al Museo archeologico la sera del delitto, si ritrova ad essere il principale indiziato. Imma (Vanessa Scalera), profondamente turbata, non può occuparsi del caso. Intanto Calogiuri scopre la verità sull’attentato a Romaniello.

Su Rai2, alle 21.20, l’ultima puntata del comedy show Fake Show. Si conclude lo show condotto da Max Giusti. Nuovi vip si cimentano nelle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di rumori e suoni. Al fianco del conduttore ritroviamo Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Ci sono, inoltre, le incursioni di Maurizio Di Girolamo, Gennaro Calabrese ed Eliza G.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. “La guerra dei bambini” è il titolo della settima puntata del programma di Riccardo Iacona. Dedicata agli eventi bellici in Ucraina, vuole raccontare l’evoluzione dello scontro con la Russia ma anche la triste vicenda dei “bimbi rubati”. Chi sono? Quanti sono? Come finirà questo braccio di ferro?

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La sua competenza non è in discussione, ma quello che maggiormente affascina gli spettatori è la passione con cui Nicola Porro entra virtualmente nei corridoi del Parlamento per raccontare curiosità e retroscena della scena politica nazionale. Anche stasera riflettori puntati sul problema degli sbarchi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Le sorprese non mancano in questa morigerata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, come l’eliminazione di Lorenzo nella puntata del 6 ottobre e lo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Dopo la calma piatta delle prime settimane, gli animi cominciano a scaldarsi.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Al via una nuova settimana dedicata all’analisi e all’approfondimento di temi politici ed economici. Sotto i riflettori c’è spesso l’attività dell’Esecutivo e nel suo studio Lilli Gruber può contare sempre su un cast di grandi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Gli ottimi ascolti della scorsa stagione dello show della Gialappa’s Band, con il Mago Forest ha convinto la rete a dare il via libera alla 2° stagione. Ritroviamo Brenda Lodigiani, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Tra i nuovi ingressi, Gigi & Ross.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella torna a Bangkok alla ricerca della miglior trattoria italiana della città thailandese. Tre le prove per i ristoratori: un piatto scelto dai concorrenti, il loro cavallo di battaglia e uno fuori menù scelto dal conduttore.

I film di questa sera lunedì 16 ottobre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1959, di John Ford, Soldati a cavallo, con John Wayne, William Holden. Durante la Guerra di Secessione, un colonnello nordista, a capo di due reggimenti di cavalleria, deve distruggere le linee ferrate che portano rifornimenti ai sudisti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Katie Leung, Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan (Jackie Chan), ristoratore di origine vietnamita con un passato nelle forze speciali, si mette alla ricerca dei suoi assassini. Ma deve combattere contro Liam Hennessy (Pierce Brosnan), funzionario governativo dal passato oscuro.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film storico del 2013, di Noam Murro, 300: L’alba di un impero, con Sullivan Stapleton. 480 a.C. Il generale greco Temistocle si ritrova a combattere contro l’esercito persiano. Con molta astuzia, il condottiero pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Gabriela Cowperthwaite, Sergente Rex, con Kate Mara, Ramon Rodriguez. La vera storia della giovane caporale della Marina Megan Leavey, il cui particolare legame con un cane ha contribuito a salvare molte vite durante la guerra in Iraq.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Alexander Payne, Paradiso amaro, con George Clooney, Shailene Woodley. Matt King è un marito distratto e un padre assente. Quando però la moglie entra in coma dopo un incidente, l’uomo deve ripensare la sua vita: si riavvicina alle figlie.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Guido Chiesa, Belli di papà, con Diego Abatantuono, Matilde Gioli. Il vedovo Vincenzo, imprenditore di successo, decide di inscenare il fallimento della sua azienda per costringere i figli a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere.

Stasera in tv lunedì 16 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Marco Bellocchio, Rapito, con Enea Sala, Paolo Pierobon, Fabrizio Gifuni. Bologna 1858. L’inquisitore ordina di sottrarre alla famiglia Edgardo Mortara, un bimbo ebreo di sette anni battezzato in segreto da una domestica, per essere educato come cattolico. I genitori lottano per riaverlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Ben Younger, Bleed – Più forte del destino, con Miles Teller. La vera storia del pugile Vinny Pazienza, che raggiunse la fama dopo aver sconfitto Gilbert Dele. Bloccato a causa di un incidente d’auto, riprese un anno dopo vincendo in due categorie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Jeff Fowler, Sonic 2 – Il film. Ancora una volta Sonic deve sventare i piani del perfido Dr. Robotnik, che è tornato sulla Terra con un alleato, il guerriero echidna Knuckles. Anche il porcospino blu, però, ha un nuovo amico, il piccolo Tails.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Graham Moore, The Outfit, con Mark Rylance. Anni 50. Leonard, sarto inglese emigrato a Chicago, ha una bottega nei bassifondi. Fra i suoi clienti ci sono i Boyle, una famiglia di gangsters. Una notte alcuni uomini bussano alla sua porta in cerca di un pacco.