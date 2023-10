Le Iene, la puntata del 17 ottobre: intervista a Patrick Zaki, si parla dello scandalo calcioscommesse

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di martedì 17 ottobre, propone un nuovo appuntamento di Belve. Il programma è condotto da Francesca Fagnani.

Belve 17 ottobre, Eva Riccobono

A Belve del 17 ottobre, la conduttrice è affiancata in studio da diversi ospiti fissi. In primis, per lo spazio dedicato alla stand up comedy, c’è Carmine Del Grosso. Torna il finto cartomante interpretato dall’imitatore Vincenzo De Lucia, che in questa puntata accoglie il giornalista Dario Fabbri. Immancabili, poi, le incursioni delle Eterobasiche. Le tiktoker Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani sono molto note sui social per realizzare le parodie dei maschi etero basici.

Durante Belve del 17 ottobre è accolta in primis Eva Riccobono. La modella, negli anni, ha posato per alcuni dei marchi più importanti della moda, come Fendi, Dolce e Gabbana, Prada e Giorgio Armani. Volto di vari spot, Eva Riccobono ha lavorato più volte anche come attrice, figurando nel cast di pellicole come Le frise ignoranti e Grande, grosso e Verdone.

Ivana Spagna e le presunte facoltà paranormali

A Belve del 17 ottobre, Fagnani ha un faccia a faccia con la cantante Ivana Spagna. Quest’ultima, nell’ospitata, afferma di aver sviluppato con il tempo una sorta di “sensibilità paranormale”. Spagna, in particolare, ha sottolineato: “Quando finiamo questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li vedo veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito”.

La conduttrice, a Belve del 17 ottobre, le domanda in che momento della giornata ha queste visioni. La cantante ammette: “Solitamente da sveglia, alle cinque di mattina. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto. Quando li vedo non riesco a comunicare con loro, ma nei sogni mi dicono quello che succede”.

Ivana Spagna, poi, ha raccontato un periodo complesso della sua vita: “Quando è morta mia mamma ero distrutta nell’anima e nel fisico. Assumevo delle pasticche pesanti per dormire, poi ho deciso di pensare a me dopo aver pensato per tanto tempo agli altri. Non avevo più voglia di soffrire, avevo organizzato tutto, mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare. Pensavo di farla finita tagliandomi le vene“.

Belve 17 ottobre, Antonio Conte

Durante Belve del 17 ottobre, la conduttrice ha accolto l’allenatore Antonio Conte. Il tecnico, ex Commissario tecnico della Nazionale, ha parlato del suo futuro lavorativo: “Napoli e Roma sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani possa esserci la possibilità di fare questa esperienza. Per quanto riguarda il Napoli, non prendo mai squadre in corsa perché sono situazioni create prima”.

Francesca Fagnani, nel corso di Belve del 17 ottobre, ha domandato a Conte come si sarebbe comportato lui al posto di Roberto Mancini, che ha lasciato la guida dell’Italia per andare in Arabia Saudita. Conte risponde: “Non voglio entrare nella sua vicenda. Le posso dire, però, che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io”.