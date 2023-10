Stasera in tv lunedì 23 ottobre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 23 ottobre 2023. Su Rai2, il comedy show Liberi tutti!, con Bianca Guaccero. Su Canale 5, il reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in tv lunedì 23 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 4, con Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini. Titolo dell’episodio di stasera: “Musica”. L’ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann), atteso al matrimonio di Alex e Rosaria, è svanito nel nulla. Qualcuno lo tiene prigioniero per torturarlo. La sua squadra, sconvolta dai dubbi, indaga sull’omicidio della direttrice di una scuola di musica del quartiere.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Liberi tutti! Dopo “Fake show” ecco un altro gioco televisivo in cui ciò che conta di più è divertirsi. Nelle quattro escape room allestite sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli i vip in gara devono affrontare le sfide più incredibili. Lo show è condotto da Bianca Guaccero con i Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. “L’economia della guerra” è il titolo della nuova puntata del programma di Riccardo Iacona. Le telecamere tornano in Ucraina per capire come lo sforzo bellico sta influenzando la tenuta economica del Paese. In seguito vanno in Russia per verificare da vicino l’impatto delle sanzioni occidentali.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. L’orrore per la guerra provocata dai terroristi palestinesi di Hamas è sempre al centro del dibattito nel programma settimanale condotto da Nicola Porro. Ma si parla anche di manovra di bilancio, di inflazione e delle altre sfide che il governo di Giorgia Meloni deve affrontare quotidianamente.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. La settimana nella Casa di Cinecittà comincia con la prima delle due puntate serali. Alfonso Signorini fa il punto della situazione con i concorrenti ancora in gara sottoponendoli a confronti e regalando loro qualche sorpresa. In studio ritroviamo l’opinionista unica Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Nel programma di Lilli Gruber è sempre presente un parterre di grandi ospiti per affrontare i temi di stretta attualità economica e politica. Spunti di riflessione arrivano anche dalla rubrica “Il punto” di Paolo Pagliaro.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Nuova puntata dello show che vede il ritorno alla conduzione del Mago Forest. Tra i comici ci sono Stefano Rapone, nel ruolo del vice portavoce aggiunto del Governo, e Antonio Ornano con il suo Brando Giordano.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Dopo la parentesi in Oriente, il programma di Francesco Panella torna in Europa e più precisamente a Valencia in Spagna. Prosegue la caccia ai migliori ristoranti italiani preferiti dai connazionali che vivono in quel luogo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Wes si è reso conto che l’aggravarsi della sua obesità lo rendeva sempre meno attivo. Ha iniziato, così, il programma del dottor Now, perdendo parecchio peso. Ma, dopo l’operazione, il dottore decide di continuare a seguire il suo caso.

I film di questa sera lunedì 23 ottobre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della CIA, si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma torna in azione quando la sa amica Susan cade in un tranello durante le indagini su un omicidio.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Favio Resinaro, Ero in guerra ma non lo sapevo, con Francesco Montanari. Milano, fine Anni 70. Per difendere la figlia da alcuni rapinatori, il gioielliere Pierluigi Torregiani spara con la sua pistola. Da quel momento viene minacciato dai terroristi del P.A.C.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1968, di Ted Post, Impiccalo più in alto, con Clint Eastwood, Inger Stevens. Accusato di un furto che non ha commesso, un cowboy si salva per miracolo dall’impiccagione. Con tenacia implacabile, ritroverà uno a uno i suoi persecutori.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2018, di Steven Spielberg, Ready Player One, con Tye Sheridan, Olivia Cooke. Nel 2045, l’unico svago per l’umanità è un mondo virtuale creato da un eccentrico milionario. Prima di morire l’uomo lancia una sfida: una caccia al tesoro da miliardi di dollari.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Anthony Minghella, Ritorno a Cold Mountain, con Jude Law. Appena conosciuta la bella Ada, il sudista Inman è costretto a partire per il fronte. Sorretto dal ricordo della ragazza, affronterà un lungo cammino per tornare a casa.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Scott Hicks, Ho cercato il tuo nome, con Zac Efron, Taylor Schiling. Logan, un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq, attribuisce la propria buona sorte alla foto di Beth, una donna che non ha mai incontrato, ma che porta sempre con sé.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1967, di Giuseppe Colizzi, Dio perdona… Io no, con Bud Spencer, Terence Hill. Un agente assicurativo e un pistolero inseguono un bandito che ha appena rapinato i passeggeri di un treno. Giunti al covo del fuorilegge, recuperano il bottino, ma…

Stasera in tv lunedì 23 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Jean Stéphane Sauvaire, Una preghiera prima dell’alba, con Joe Cole. La vera storia del pugile inglese Billy Moore, rinchiuso nella prigione più famigerata della Thailandia. In un mondo di droga e violenza, si ritrova a combattere nei tornei di muay thai.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma quando l’assassino lo prende di mira…