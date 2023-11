Stasera in tv lunedì 13 novembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 7 novembre 2023. Su Rai2, il game show condotto da Alessia Marcuzzi, Boomerissima. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma con Veronica Gentili

Stasera in tv martedì 7 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Per Elisa – Il caso Claps, con Gianmarco Saurino, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Giorgio. A Bournemouth, qualche anno dopo la scomparsa di Elisa, viene trovata morta la vicina di Danilo Restivo. Appena lo viene a sapere, Gildo (Gianmarco Saurino) parte per l’Inghilterra, convinto che anche questo delitto, come quello della sorella, sia opera di Restivo. Il 17 marzo del 2010 viene rinvenuto un cadavere nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza: è quello di Elisa. L’esame dei resti danno una svolta decisiva alle indagini.

Su Rai2, alle 21.20, il game show Boomerissima. Pierpaolo Pretelli, Francesco Paolantoni, Giulia De Lellis, Shade, Paola Minaccioni, Pierpaolo Spollon sono tra i protagonisti della seconda sfida stagionale tra Millennial e Boomer condotta da Alessia Marcuzzi. Come sempre la gara è un pretesto per creare momenti divertenti e spettacolari.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Avanti popolo. Le polemiche per la presenza di Fabrizio Corona nella seconda puntata non scalfiscono Nunzia De Girolamo, che anche stasera propone la sua idea di approfondimento ospitando in studio, davanti ad un pubblico di 100 persone rappresentative della società italiana, i protagonisti della settimana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Adesso che non ha più l’obbligo tassativo di chiudere entro la mezzanotte (su Rai3 c’era sempre Maurizio Mannoni che aspettava la linea), Bianca Berlinguer può dilungarsi senza problemi dando spazi anche a temi non legati alla politica e alla stretta attualità. Stasera va in onda la decima puntata.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Milan-Paris Saint Germain. Allo Stadio Meazza il Milan di Stefano Pioli ospita i francesi del Psg, allenati da Luis Enrique. La sconfitta nella partita di Parigi dello scorso 25 ottobre per 3 a 0 e i pochi punti finora racimolati dai rossoneri nel Gruppo F rendono problematica la qualificazione alla fase successiva della Champions League.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Veronica Gentili lancia i servizi realizzati dagli inviati del programma. Tra loro, Alice Martinelli, che recentemente si è occupata del falso medico che ha dichiarato di aver lavorato a gettone all’ospedale di Bordighera. Toscana, 37 anni, giornalista, Martinelli ha iniziato al “Secolo XIX” di Genova.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. In studio da Giovanni Floris sono presenti importanti personalità del mondo politico, economico e industriale. A Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu il compito (talvolta non facile in questo periodo) della copertina satirica del programma.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Con l’arrivo ad Angkor si conclude la 10° edizione del reality con Enzo Miccio e Costantino. Stasera scopriremo chi vincerà tra Joe e Andrea, “Gli italoamericani”, Federica e Matteo, “I novelli sposi” e “Le mediterranee”, Carolina e Barbara.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuova puntata condotta da Flavio Montrucchio che oggi ospita nel ristorante i veneti Nicola e Alessandra. Al termine della cena, i due protagonisti entrano, a turno, nel confessionale “singolo”, in cui ognuno dice cosa pensa dell’altro.

I film di questa sera martedì 7 novembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Jean-Paul Salomé, La Padrina – Parigi ha una nuova regina, con Isabelle Huppert. Patience, interprete giudiziaria franco-araba, è specializzata in intercettazioni per la squadra antidroga di Parigi. Ma un giorno, per fare un favore, rimane coinvolta in un affare di droga.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Ken Loach, Il vento che accarezza l’erba, con Cillian Murphy. Irlanda, 1920. Il giovane medico Damien O’Donovan decide di unirsi al fratello Teddy nella lotta armata contro il dominio inglese. Ma i due saranno divisi dalla storia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2017, di Ridley Scott, Alien: Covenant, con Michael Fassbender. A causa di un’esplosione, l’astronave Covenant, guidata dall’androide Walter, si ritrova su un’isola apparentemente deserta. Ma presto i superstiti devono lottare contro orribili creature.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova, con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2002, di Doug Liman, The Bourne identity, con Matt Damon. Un uomo gravemente ferito e colpito da una totale amnesia viene ripescato da un peschereccio al largo di Marsiglia. Ristabilitosi, scopre di chiamarsi Jason Bourne e di essere un killer al servizio della Cia.

Stasera in tv martedì 7 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 1999, di Roger Michell, Notting Hill, con Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans. Il timido libraio londinese William Thacker incontra la famosa attrice di Hollywood Anna Scott. Tra i due nasce un sentimento destinato a trasformarsi in amore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Ana Lily Amirpour, Mona Lisa and the Blood Moon, con Jeon Jong-seo, Kate Hudsonrts. Bonnie, madre single e in difficoltà, stringe amicizia con una misteriosa donna, Mona Lisa, dotata di poteri soprannaturali. Bonnie vede in lei un’opportunità redditizia, ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Joe Carnahan, Copshop – Scontro a fuoco, con Gerard Butler. Per sfuggire a Bob, il sicario che lo bracca, il truffatore Teddy si fa arrestare da un’agente inesperta e rinchiudere in una stazione di polizia isolata. Ma il carcere non potrà proteggerlo per molto tempo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Nick Murphy, Blood, con Paul Bettany, Mark Strong, Stephen Graham. Isola di Hilbre, Inghilterra. I detective e fratelli Joe e Chrissie Fairburn decidono di “giustiziare” il presunto assassino di un dodicenne. Ma quando il vero omicida viene catturato…