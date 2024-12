Stasera in tv mercoledì 14 febbraio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 14 febbraio 2024. Su Rai2, la nuova stagione della fiction Mare fuori 4, con Matteo Paolillo. Su Italia 1, il film con Liam Neeson, Famke Janssen, Io vi troverò

Stasera in tv mercoledì 14 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Claudio Baglioni – a Tuttocuore. Molto più di un concerto, l’evento che stasera vede protagonista Claudio Baglioni è uno show spettacolare ed emozionante. Tre ore di canzoni indimenticabili, da “E tu come stai” a “La vita è adesso” passando per “Mille giorni di te e di me”, con le coreografie e la regia di Giuliano Peparini.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova stagione della fiction Mare fuori 4, con Matteo Paolillo. Due episodi: il primo s’intitola, “Nel nome dell’amore”. Le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi. La direttrice e il comandante sono in contrasto per la gestione di Carmine e Rosa. In ospedale, Edoardo (Matteo Paolillo) si sta riprendendo. A seguire, “Il vecchio leone e il giovane leone”. Rosa è in profonda crisi per aver attentato alla vita del padre. Carmine cerca in tutti i modi di rassicurarla. Dobermann stringe la sua presa intorno a Kubra e per farlo inizia ad interessarsi allo studio. Pino ha grandi progetti e vuole fare della sua passione per i cani il proprio lavoro.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà sono in primo piano nel programma che Federica Sciarelli conduce dal 2004. Per contattare la redazione basta andare sui profili social; si può anche chiamare lo 06.8262 o scrivere a 8262@rai.it

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè dedica la puntata al Museo archeologico nazionale di Napoli, familiarmente chiamato “’O Museo” dai napoletani. Negli ultimi anni, il MANN sostiene la cultura nei quartieri popolari in difficoltà come Forcella e Rione Sanità.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Nei titoli dei saggi scritti da Mario Giordano (“Attenti ai buoni”, “Profugopoli”, “L’Italia non è più italiana”, “Sciacalli: virus, salute e soldi”) si riconoscono alcuni dei temi intorno ai quali il popolare giornalista costruisce, ogni mercoledì sera, la scaletta del suo programma settimanale.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. A soli due giorni dalla puntata precedente, Alfonso Signorini è pronto a confrontarsi di nuovo con gli inquilini della Casa di Cinecittà, destinati a rimanere reclusi fino ad aprile. Il doppio appuntamento dovrebbe proseguire fino al termine di questa edizione, che finirà per essere la più lunga di sempre.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. “L’approvazione della Regola di San Francesco” è il titolo del programma di Aldo Cazzullo. Era il 16 aprile 1209 quando il Santo degli italiani incontra Papa Innocenzo III e rivoluziona la storia della Chiesa.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Gli agenti immobiliari Mariana, Gianluca e Ida hanno di fronte un’altra sfida: devono trovare il bilocale che la giovane Ludovica sta cercando a Milano con l’aiuto di sua mamma Lucia. Il loro budget è di 415.000 euro.

I film di questa sera mercoledì 14 febbraio 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Christoffer Boe, Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata, con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares. Carl Morck e Assad devono scoprire l’identità di tre mummie, ritrovate dietro un muro in un vecchio appartamento di Copenaghen.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Sebastiàn Lelio, Gloria Bell, con Julianne Moore, Sean Astin. La cinquantenne Gloria, divorziata e con due figli adulti, continua a godersi la vita e a credere nell’amore. Durante una delle sue serate di balli sfrenati, incontra Arnold.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2008, di Pierre Moel, Io vi troverò, con Liam Neeson, Famke Janssen. Bryan Mills (Liam Neeson), ex agente della Cia, lavora come guardia del corpo. Quando la figlia Kim (Maggie Grace), in vacanza a Parigi, viene rapita, l’uomo entra subito in azione. La ragazza è nelle mani di un’organizzazione dedita alla tratta delle bianche; per riportarla a casa, Mills scatena l’inferno.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia di P.J. Hogan, Il matrimonio del mio migliore amico, con Dermot Mulroney, Julia Roberts, Rupert Everett. Quando Julianne scopre che l’ex fidanzato Michael sta per sposare una bionda svampita, si accorge di amarlo ancora e viene assalita da un violento attacco di gelosia.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Clint Eastwood, Debito di sangue, con Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston. Il detective Terry McCaleb ha subìto un trapianto di cuore che gli ha salvato la vita. Quando scopre che la donatrice è stata uccisa da un serial killer decide di indagare.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Andy Tennant, La leggenda di un amore: Cinderella, con Drew Barrymore. Dopo la morte del padre, Danielle subisce le angherie della matrigna Rodmilla e delle sorellastre. Intanto, il principe Henry, erede al trono, è costretto a trovare moglie.

Stasera in tv mercoledì 14 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Clint Eastwood, Sully, con Tom Hanks. Il 15 gennaio 2009, il pilota Chesley “Sully” Sullenberger, ammarando sull’Hudson a New York, salva le 155 persone a bordo. Un’azione eroica ma non necessaria, secondo la compagnia assicurativa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2002, di Steven Spielberg, Minority Report, con Tom Cruise, Colin Farrell. Usa, 2054. Grazie alle doti di preveggenza di tre sensitivi, Anderton può arrestare gli assassini prima che uccidano. Ma, un giorno, lui stesso viene indicato come omicida.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di John Maybury, The Jacket, con Adrien Brody, Kris Kristofferson. Rinchiuso in un manicomio, il veterano della Guerra del Golfo Jack Stark viene sottoposto ad uno spaventoso trattamento, durante il quale perde conoscenza e si ritrova nel 2007.