Sono nata il ventitré, dopo il successo di Sanremo, NOVE ripropone la commedia di Teresa Mannino

NOVE, martedì 13 febbraio, trasmette a partire dalle ore 21:20 circa lo spettacolo teatrale Sono nata il ventitré, con protagonista Teresa Mannino. La rete Discovery, sull’onda del successo ottenuto al Festival di Sanremo, ripropone in replica lo spettacolo messo in scena nel 2015.

Sono nata il ventitré Teresa Mannino, di cosa parla la commedia

Sono nata il ventitré, commedia di Teresa Mannino, è visibile, oltre che su NOVE, in diretta streaming tramite l’applicazione di Discovery+. Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora e mezza e, come già detto, è stato inscenato oramai nove anni fa.

Teresa Mannino, oltre ad essere l’unica protagonista, è anche la sceneggiatrice di Sono nata il ventitré, che ha scritto in compagnia di Giovanna Donini. Nello show, l’attrice dà vita a un racconto autobiografico, che parte dalla sua Sicilia, terra nella quale è nata e cresciuta.

Il successo del Festival di Sanremo

Come detto, NOVE manda in onda la commedia del 2015 a pochi giorni dall’esibizione di Teresa Mannino al Festival di Sanremo. Il Direttore artistico Amadeus, infatti, ha scelto la comica come co-conduttrice della terza serata della kermesse.

Sin dal suo primo sketch sul palco dell’Ariston, Mannino ha conquistato il pubblico, che l’ha apprezzata soprattutto per l’autoironia e la schiettezza. L’attrice, in particolare, ha avuto il merito di aver rotto, con simpatia e leggerezza, la liturgia del Festival. Al contempo, ha portato alla ribalta, tramite un monologo, tematiche importanti, come la gestione del potere e la sopraffazione sui più deboli.

Sono nata il ventitré Teresa Mannino, il futuro in Rai

La Rai, dopo la performance al Festival di Sanremo, ha deciso di puntare, in futuro, su Teresa Mannino. I vertici della TV di Stato, infatti, hanno confermato di averle proposto uno show tutto suo su Rai 1. Per lei si tratterebbe di un ritorno in televisione, mezzo al quale deve la grande popolarità. Il pubblico, infatti, ha imparato a conoscerla ed apprezzarla soprattutto grazie a Zelig, format nel quale ha partecipato per anni come monologhista. Inoltre, è qui che ha debuttato come co-conduttrice, avendo guidato Zelig Off.

Intanto, Teresa Mannino continua ad essere impegnata a teatro con la commedia Il giaguaro mi guarda storto. Anch’essa, così come Sono nata il ventitré, è scritto dall’attrice insieme a Giovanna Donini. Nelle prossime settimane, grazie allo show, Mannino ha la possibilità di calcare alcuni dei palchi più prestigiosi del nostro paese. Tra questi è atteso il ritorno al Teatro Ariston di Sanremo.