Stasera in tv martedì 20 febbraio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 20 febbraio 2024. Su Rai3, il film documentario Buon compleanno Massimo, per ricordare Massimo Troisi, scomparso nel 1994. Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, Le Iene.

Stasera in tv martedì 20 febbraio 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del talent Dalla strada al palco. Nek, di ritorno da Sanremo, presenta la terza edizione del talent dedicato agli artisti di strada. Cantanti e musicisti, ma anche acrobati e giocolieri, che si esibiscono davanti al pubblico in studio e ad alcuni “passanti importanti”, che nella prima puntata sono Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni.

Su Rai3, il film documentario del 2023, Buon compleanno Massimo. Ripercorriamo i momenti più importanti della vita e della carriera di Massimo Troisi, scomparso nel 1994, che ieri avrebbe compiuto 71 anni. Attraverso testimonianze inedite intervengono, tra gli altri, Enzo Decaro, Renzo Arbore, lo scrittore Maurizio De Giovanni, Francesca Neri, Nino D’Angelo ed Iris Peynado.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Tra gli ospiti più affezionati di Bianca Berlinguer, ci sono i giornalisti Concita De Gregorio e Andrea Scanzi, oltre naturalmente a Mauro Corona, che in collegamento commenta l’attualità. Stasera, come ogni giorno da lunedì a venerdì, la conduttrice è in onda anche alle 20.30 con “Prima di domani”.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Inter-Atletico Madrid. Emozioni e spettacolo assicurati allo Stadio Meazza dove l’Inter di Simone Inzaghi ospita l’Atletico Madrid, allenato da Diego Simeone, nella gara di andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. Per i nerazzurri non sarà un incontro molto facile. La partita di ritorno si giocherà il 13 marzo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Tengono gli ascolti del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, che ottiene uno share che sfiora l’11%. In studio ci sono anche i comici Eleazano Rossi e Nathan Kiboba oltre a un ospite a sorpresa. Anche stasera continua l’inchiesta dell’inviato Filippo Roma sul mondo degli arbitri in Italia.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Al tono pacato del conduttore e ai sondaggi di Nando Pagnoncelli si affianca un parterre di ospiti sempre molto qualificati per le discussioni. Così il talk di Giovanni Floris è diventato un riferimento per telespettatori e addetti ai lavori.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Terrybilmente divagante. Rivediamo lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino che è stato portato in tour per l’Italia nel 2012. La protagonista racconta di sé, e della vita a Milano e nella sua Palermo e soprattutto delle differenze tra uomini e donne.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Hotel. Con Flavio Montrucchio, oltre al barman Mauro Cipollone, c’è la receptionist Maria Laura De Vitis. Nata a Reggio Emilia nel 1998, è stata Miss Universo Emilia Romagna; in tv ha partecipato, tra l’altro, a “Ciao Darwin”.

I film di questa sera martedì 20 febbraio 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2023, di Oskar Thòr Axelsson, Operation Napoleon, con Iain Glen. L’avvocata Kristin viene trascinata in una cospirazione quando riceve il filmato del relitto di un aereo militare in Islanda. Il vecchio aereo tedesco attira anche il direttore della CIA William Carr.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Noble Lincoln Jones, The tomorrow man, con Blythe Danner. Due anziani di periferia, un “survivalista apocalittico” divorziato e una vedova accumulatrice seriale, iniziano un’intensa storia d’amore nonostante l’età e le diverse manie di entrambi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film horror del 1986, di David Cronenberg, La mosca, con Jeff Goldblum, Geena Davis. Lo scienziato Seth costruisce un congegno in grado di teletrasportare la materia. Gli esperimenti vanno bene, ma quando lui stesso decide di fare da cavia, qualcosa va storto.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Michael Sucsy, La memoria del cuore, con Channing Tatum, Rachel McAdams. Paige, felicemente sposata con Leo, va in coma dopo un incidente. Al risveglio, non ricorda nulla degli ultimi anni della sua vita e lui farà di tutto per riconquistarla.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1961, di Sergio Corbucci, Totò, Peppino e… La Dolce Vita, con Peppino De Filippo, Totò. Peppino Badalamenti, funzionario di un comune del Sud, si reca a Roma per convincere le autorità a far passare l’autostrada dal suo paese. Ma di lui non si avrà più traccia.

Stasera in tv martedì 20 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 1990, di Jerry Zucke, Ghost – Fantasma, con Patrick Swayze, Demi Moore. Sam viene assassinato alla vigilia delle nozze. Divenuto un fantasma, cerca di comunicare con l’amatissima fidanzata Molly grazie alla stravagante medium Oda Mae Brown.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Matteo Garrone, Io capitano, con Seydou Sarr. Il lungo viaggio di Seydou e Moussa che lasciano il Senegal per raggiungere l’Europa. Un’odissea attraverso le insidie del deserto, le detenzioni in Libia e i pericoli del mare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Rowdy Herrington, Impatto imminente, con Bruce Willis, Dennis Farina, Sarah Jessica Parker. L’ex agente Tom Hardy è stato degradato a guardia fluviale per aver denunciato alle autorità un collega corrotto. Ora è perseguitato da un folle che uccide le sue ex fidanzate.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2008, di Pete Travis, Prospettive di un delitto, con Dennis Quaid. Spagna, 2008: durante un summit sul terrorismo, il presidente americano viene ferito. Toccherà all’agente Barnes, la sua guardia del corpo, indagare sull’attentato.