Grande Fratello, la puntata del 19 febbraio: Perla e Mirko di nuovo fidanzati, Luzzi preferita del pubblico

Lunedì 19 febbraio si è svolta una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality, come di consueto, è andato in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Al suo fianco hanno presenziato l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. A lei è affidato il compito di monitorare in diretta le reazioni provenienti dai social.

Grande Fratello 19 febbraio, Mirko e Perla tornano insieme

Al Grande Fratello, Mirko è tornato, ancora una volta, in Casa. L’uomo, parlando con l’ex fidanzata Perla, ha ammesso che il periodo passato come ospite nel loft gli ha fatto comprendere di essere ancora innamorato di lei. Mirko, poi, ha aggiunto: “Un amore così grande non può non meritare una seconda chance (…). Quando sto insieme a lei è come se il tempo si fermasse”.

Perla, sentendo tali dichiarazioni, nel corso del Grande Fratello del 19 febbraio ha ceduto alla commozione. La donna, in seguito, ha ammesso di non aver mai smesso di amare Brunetti, affermando di essersi pentita di aver partecipato a Temptation Island. I due si sono riabbracciati e baciati.

Sorpresa per Stefano

Durante la puntata del Grande Fratello del 19 febbraio, Alfonso Signorini ha riaccolto in Casa Giuseppe Garibaldi. Il concorrente, dopo aver avuto due malori, ha svolto tutti gli accertamenti medici del caso ed ha avuto la possibilità di ritornare in gioco. Il conduttore ha poi realizzato una sorpresa a Stefano, che ha incontrato l’amata mamma Carla.

Al Grande Fratello del 19 febbraio, una lunga pagina è dedicata alla nuova arrivata Simona Tagli. La concorrente, negli ultimi giorni, ha litigato con quasi tutti i coinquilini, soprattutto con Anita e Perla. Tagli, tuttavia, ha confessato di non preoccuparsi più di tanto del pensiero altrui, affermando: “Preferisco dire una brutta verità che una bella bugia”.

Grande Fratello 19 febbraio, Beatrice Luzzi preferita del pubblico

Al Grande Fratello, Signorini ha letto l’esito del televoto. La preferita del pubblico è risultata essere ancora una volta Beatrice Luzzi, capace di ottenere il 44% delle preferenze. Segue, al 34%, Grecia Colmenares. Il meno votato è Sergio D’Ottavi, che dunque è automaticamente in nomination per l’eliminazione in compagnia di Stefano.

La diretta del Grande Fratello del 19 febbraio è terminata, come al solito, con le nomination. Ai già citati Stefano e Sergio, sono finiti a rischio eliminazione anche Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. La persona meno votata, nel corso dell’appuntamento di mercoledì, è costretta a lasciare per sempre il programma.