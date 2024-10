Massimo Giletti firma il ritorno in Rai: dettagli contratto e ipotesi trasmissioni

Dopo tante indiscrezioni, ora è ufficiale: Massimo Giletti, nel corso del 2024, torna in Rai. La TV di Stato, infatti, ha comunicato ufficialmente la firma di un contratto di due anni.

Massimo Giletti Rai 2024, i dettagli dell’accordo

Il giornalista Massimo Giletti, dunque, si è accordato con la Rai dopo sette anni e mezzo di lontananza dalla TV di Stato. Nell’estate del 2017, infatti, il giornalista, all’epoca volto del talk L’Arena, aveva rotto con i vertici Rai in modo decisamente brusco.

Come sostenuto in seguito da Giletti, quest’ultimo sarebbe stato costretto ad abbandonare Viale Mazzini dall’allora Direttore Generale Mario Orfeo. A tal proposito, il conduttore aveva affermato: “Se chiedi a Giletti di dedicarsi al varietà è senza dubbio una scelta politica. Il Direttore Generale ha diritto di scelta, ma dovrebbe dare delle spiegazioni”.

Nella giornata di ieri, martedì 26 marzo, Massimo Giletti ha firmato un contratto di due anni che lo lega nuovamente alla Rai. L’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi hanno annunciato: “Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa”.

L’ipotesi di alcune prime serate evento

Al momento, non è chiaro cosa farà Massimo Giletti nei prossimi due anni in Rai. L’emittente ha parlato di non meglio specificati “progetti editoriali”. Tuttavia, le ipotesi sono tante e non si limitano ai soli talk show.

In primis, Massimo Giletti potrebbe condurre alcune serate evento su Rai 1, dedicandosi in questo modo all’intrattenimento. Sarebbero, nei fatti, dei progetti simili a quello de La TV fa 70, trasmissione per celebrare i 70 anni di storia della televisione italiana andata in onda a fine febbraio sulla rete ammiraglia.

Massimo Giletti Rai, le ipotesi talk show

Ma il ritorno di Massimo Giletti in Rai, inevitabilmente, fa pensare a un futuro ritorno nel talk show. D’altronde, negli ultimi anni, il giornalista si è molto dedicato a tale genere televisivo, conducendo con successo prima L’Arena sulla TV di Stato e poi Non è l’Arena su La7.

A tal proposito, Massimo Giletti potrebbe finalmente ridare stabilità alla prima serata del martedì. Quest’anno, dopo l’addio di Bianca Berlinguer con il suo Cartabianca, è approdata Nunzia De Girolamo con Avanti Popolo, ottenendo però degli ascolti poco soddisfacenti.

Altra ipotesi potrebbe essere quella del prime time domenicale di Rai 1, fascia che nell’attuale stagione televisiva è stata spesso occupata da fiction (anche in replica). Infine, l’ultima ipotesi è che Massimo Giletti possa sbarcare su Rai 2, occupando la prima serata del giovedì.