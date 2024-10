Dalla strada al palco 2024, il vincitore è Alessio Spirito: chi è, carriera e quanto ha vinto

Rai 2, martedì 26 marzo, ha proposto in prima serata la finale di Dalla strada al palco 2024 che ha incoronato come vincitore Alessio Spirito. Il conduttore dello show è Nek, affiancato per l’occasione dai passanti importanti Alba Parietti e Sergio Friscia.

Dalla strada al palco 2024 Alessio Spirito, chi è il vincitore

Il vincitore di Dalla strada al palco 2024, dunque, è Alessio Spirito. Quest’ultimo ha 39 anni ed è originario della provincia di Brindisi. Tuttavia, da qualche anno si è trasferito a Napoli, dove vive ancora oggi.

Alessio ha gareggiato nel format in qualità di danzatore acrobatico. Sin da bambino, il giovane ha la grande passione per il ballo, che ha coltivato nei decenni. Alla soglia dei 30 anni, però, ha deciso di specializzarsi nel ballo acrobatico.

Nelle sue esibizioni di Dalla strada al palco, Alessio Spirito ha utilizzato varie tecniche, tra cui quella della pole dance, degli show con il fuoco e del cyr wheel. Con quest’ultimo nome ci si riferisce all’uso della ruota, che permette le rotazioni e le evoluzioni a testa in giù.

Il dolore per il padre

Alessio Spirito, nella finale di Dalla strada al palco 2024, ha voluto ringraziare gli amati genitori, che lo hanno sempre incoraggiato ad andare avanti e a seguire la sua passione. In seguito, si è detto soddisfatto della sua vita, nonostante i grandi dolori che ha dovuto affrontare. Su tutti c’è quello per la perdita dell’amato papà, che è scomparso quando Alessio era lontano da casa.

Nella finale di Dalla strada al palco, Alessio Spirito ha ottenuto la vittoria ottenendo 832 punti. Al secondo posto, a soli cinque punti di distanza, si è posizionata la danzatrice circense Ylenia Monno. Nel terzo gradino del podio, infine, c’è Matteo Fraziano, illusionista che ha guadagnato 819 punti.

I passanti importanti Sergio Friscia e Alba Parietti hanno assegnato a Spirito il montepremi finale di circa 10mila euro in gettoni d’oro. Inoltre, ha ricevuto il riconoscimento di Miglior artista di strada d’Italia. Nelle prime due edizioni, tale titolo è andato al chitarrista Emanuel Victor e alla pittrice Laura Calafiore.

Dalla strada al palco 2024 Alessio Spirito, gli ascolti

La finale di Dalla strada al palco 2024, visibile on demand su Rai Play, ha ottenuto buoni ascolti. La serata, infatti, ha convinto 1,149 milioni di telespettatori, per una share del 7,2%. Dato, questo, in crescita rispetto a quello dello scorso anno, quando l’ultimo appuntamento dello show aveva intrattenuto 1,08 milioni di italiani con il 6,53% di share.