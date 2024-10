Mediaset, i palinsesti 2024-2025: tornano GF ed Amici, fra le novità c’è La Talpa

Nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, Mediaset ha presentato i palinsesti della stagione 2024-2025. Fra le tante conferme, spiccano alcune novità, come il ritorno de La Talpa.

Mediaset palinsesti 2024-2025, le conferme del daytime

In primis, nei palinsesti di Mediaset vi sono le conferme relative al daytime. Nonostante alcune indiscrezioni, dunque, Pomeriggio Cinque sarà ancora una volta condotto da Myrta Merlino, giornalista che l’anno scorso ha sostituito Barbara D’Urso. La mattina tornano Mattino Cinque News con Panicucci-Vecchi e Forum con Barbara Palombelli. Al pomeriggio ci sono le amate soap, oltre ad Uomini e Donne ed Amici di Maria De Filippi. Nel preserale, da settembre, si alternano La Ruota della Fortuna, Avanti un Altro! e Caduta Libera. In access prime time torna Striscia la Notizia!. Per ciò che riguarda Rete 4, tornano Mattino 4 con Panicucci-Poletti, oltre a Lo Sportello di Forum e Diario del giorno nel pomeriggio. In access prime time, Paolo Del Debbio con un nuovo talk sostituisce Prima di domani di Bianca Berlinguer.

Per quanto riguarda il daytime di Canale 5 del fine settimana, i palinsesti Mediaset 2024-2025 sono sostanzialmente uguali a quelli della scorsa stagione televisiva. Verissimo con Silvia Toffanin è riproposto con la doppia puntata, in onda il sabato e la domenica. Il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi è visibile la domenica dalle 14:00. Altre conferme riguardano Melaverde, storico programma del mezzogiorno domenicale di Canale 5, e Stasera Italia, talk dell’access prime time di Rete 4 nel weekend.

Gli show di prima serata su Canale 5

Per ciò che riguarda l’intrattenimento di prima serata, nei palinsesti Mediaset 2024-2025 è grande protagonista Canale 5. A settembre torna il Grande Fratello, guidato da Alfonso Signorini e composto da un cast che mischia i vip alle persone comuni. Sempre a settembre spazio alla versione invernale di Temptation Island, celebre dating show condotto da Filippo Bisciglia e capace da anni di ottenere ascolti record in estate. Segue, nel 2025, L’Isola dei Famosi.

Il sabato è confermato lo show Tu si que vales. Nei primi mesi del 2025, sbarca La Talpa. Il reality, annunciato oramai da diverso tempo, tornerà in programmazione con la conduzione di Diletta Leotta. Il cast è composto da soli vip e avrà una messa in onda in anteprima su Mediaset Infinity, e solo in un secondo momento arriverà in tv, sulla rete ammiraglia del Biscione. A gennaio tornano le storie di C’è posta per te, condotto dalla solita Maria De Filippi. Novità molto attesa è The Ultimate Entertainer, il cui cast e conduzione sono in via di definizione. Inoltre, ci sono due prime time speciali di Verissimo-Amici condotti da Silvia Toffanin e prodotti dalla Fascino. Nel format sono protagonisti alcuni dei concorrenti che hanno ottenuto il maggior successo dopo il percorso svolto nella Amici di Maria De Filippi.

Conferme, nei palinsesti Mediaset 2024-2025, per le varie versioni di Io Canto (Family, Senior e Generation), ma anche per Lo Show dei Record e Zelig. Torna Chi vuol essere milionario?, in prima serata, con un formato rinnovato. Musica grande protagonista con degli speciali in prime time su Il Volo, Vasco Rossi (guidato da Claudio Amendola), Annalisa, Laura Pausini, Pooh ed Andrea Bocelli (questi ultimi condotti da Michelle Hunziker). In primavera tornano con uno show comico in quattro puntate Pio e Amedeo.

Mediaset palinsesti 2024-2025, i prime time delle altre reti

Infine, ci sono poche variazioni nei palinsesti 2024-2025 per quanto riguarda le prime serate delle altre reti Mediaset. Su Rete 4 confermati tutti i talk, da Quarta Repubblica a Dritto e rovescio, passando per È sempre Cartabianca, Zona Bianca e Fuori dal coro. Il venerdì è confermatissimo Quarto Grado. La domenica arriva un nuovo talk di prima serata con Bianca Berlinguer. Sulla rete, inoltre, sbarca Freedom con Roberto Giacobbo. Su Italia 1, Veronica Gentili è al timone di una nuova edizione de Le Iene, mentre c’è Zelig Lab. Fra le novità ci sono Pleased to meet you e Il Formicaio, entrambi format comici.