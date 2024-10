Will Trent 2 dal 17 luglio su Disney+: trama, cast e curiosità

Mercoledì 17 luglio, su Disney+, è disponibile alla visione la seconda stagione di Will Trent. La serie è rilasciata dalla piattaforma di intrattenimento streaming dalle 09:00.

Will Trent seconda stagione, regista e dove è girata

La seconda stagione di Will Trent è una produzione originale delle società 20th Television, 3 Arts Entertainment e Selfish Mermaid. Nata da un’idea di Karin Slaughter, Liz Heldens e Daniel T. Thomas, la serie appartiene al genere poliziesco. Il secondo capitolo, negli Stati Uniti, ha debuttato il 20 febbraio scorso, sull’emittente locale ABC.

Will Trent 2 ha come registi Lea Thompson, Patricia Cardoso, Howard Deutch, Jason Ensler, Keith Powell e Sheree Folkson. La sceneggiatura, basata sulle opere della già citata Karin Slaughter, è firmata da Liz Heldens, Herny Jones, Karine Rosenthal e Britta Lundin. Le riprese si sono svolte negli USA.

Il secondo capitolo della fiction è composto da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti.

Will Trent seconda stagione, la trama

Nella seconda stagione di Will Trent, l’omonimo protagonista prosegue il proprio lavoro da detective, indagando al tempo stesso sul suo passato. L’uomo, infatti, ha attraversato un’infanzia burrascosa.

Abbandonato alla nascita, è cresciuto senza una stabilità affettiva, in quanto costretto a cambiare spesso le famiglie affidatarie. Una volta diventato adulto, ha deciso di lavorare come agente speciale, per aiutare tutte le persone in difficoltà.

La scorsa stagione era finita con una rivelazione fondamentale. Amanda Wagner, vicedirettrice del Georgia Bureau of Investigations, ovvero il dipartimento nel quale lavora il protagonista, conosceva la mamma di Trent. In particolare, era una delle amiche più care della donna, che ha perso la vita durante il parto. Amanda aveva provato a prendere in adozione Will, ma non era riuscita ad ottenere l’affidamento in quanto, all’epoca dei fatti, era single.

Spoiler finale

Durante Will Trent 2, il protagonista è impegnato in una delicata indagine, partita dopo l’esplosione di un’autobomba. Mentre Angie lotta per tornare a lavoro, ha un momento di debolezza che la porta a riflettere sul suo passato. Ormewood, infine, ha dei problemi personali, dovuti al deterioramento dei legami con la sua famiglia.

Will Trent seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Will Trent, al via in Italia mercoledì 17 luglio e visibile dalle ore 09:00 sulla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+.