Stasera in tv martedì 9 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 9 luglio 2024. Su Rai2, il reality con Max Giusti, Boss in incognito. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv martedì 9 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Prima semifinale. Siamo alle battute conclusive dei campionati europei di calcio con la prima delle due semifinali. Allo Stadio di Monaco si affrontano le vincitrici delle due gare dei quarti di finale che si sono disputate il 5 luglio. Stasera Francia-Spagna e poi sapremo quale delle due squadre giocherà la finale in programma il 14 luglio a Berlino.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Ogni puntata del reality con Max Giusti racconta una realtà aziendale italiana d’eccellenza. Dopo L’Antica Pizzeria da Michele in the world e Urbani Tartufi, questa sera è protagonista Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don The Fuller, azienda di jeans che punta sulla produzione etica.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Rivediamo la puntata sulla morte di Mario Biondo. In questa inchiesta vengono messi in risalto tutti gli elementi e le circostanze di cui la recente serie tv spagnola dedicata alla tragedia non ha parlato: dall’emorragia cerebrale alla posizione del corpo, dal solco sulla nuca alla libreria in ordine.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. In ogni episodio, quattro spose vengono invitate al matrimonio delle altre tre per giudicare abito, cibo, location ed evento in generale. Arbitro e provocatore di ogni gara è Costantino della Gherardesca che non mancherà di dare i suoi giudizi.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Io e le mie nuove ossessioni. Nel corso del tempo, comportamenti insoliti emersi in alcune persone si trasformano in vere e proprie dipendenze. In questo nuovo episodio, l’ossessione di Nick e Aubrey per l’urina preoccupa la madre di Nick.

I film di questa sera martedì 9 luglio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film storico del 1956, di Ernst Marischka, Sissi – La giovane imperatrice, con Romy Schneider. Austria, metà ‘800. Dopo le nozze con l’imperatore Francesco Giuseppe, Sissi (Romy Schneider) fatica ad adattarsi alla vita di corte. La nascita della prima figlia rafforza l’unione, ma tutto si complica quando la madre del sovrano decide di occuparsi dell’educazione della bambina.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2011, di Julian Gilbey, A lonely place to die, con Melissa George, Alec Newman. Durante un’escursione sulle montagne scozzesi, un gruppo di scalatori scopre un bunker sotterraneo. All’interno è tenuta prigioniera una ragazza serba, che non parla inglese.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2011, di Jon Favreau, Cowboys & Aliens, con Daniel Craig, Olivia Wilde. 1873, Arizona. Uno sconosciuto, che non ricorda nulla del proprio passato, arriva ad Absolution. Dovrà fare i conti con l’ostilità degli abitanti della cittadina, ma un giorno…

Su Rai5, alle 21.15, il film thriller del 2018, di Olivier Masset-Depasse, Doppio sospetto, con Veerle Baetens. Alice e Céline sono vicine di case e grandi amiche. Ma quando un’improvvisa tragedia distrugge le loro vite, le due donne iniziano a mettere in discussione la loro amicizia.

Su Rete 4, alle 21.20, il film thriller del 1997, di Gary Fleder, Il collezionista, con Morgan Freeman, Ashley Judd. Lo psicologo criminale Alex Cross (Morgan Freeman) si mette sulle tracce di un folle che ha rapito sua nipote. Scopre così che altre giovani sono scomparse. Kate McTiernan (Ashley Judd), una dottoressa scampata al maniaco, si unisce a Cross in una corsa contro il tempo per liberare le ragazze prigioniere.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di e con Robert Redford, L’uomo che sussurrava ai cavalli. L’adolescente Grace (Scarlett Johannson) rimane vittima di un incidente mentre monta Pilgrim; anche il cavallo resta gravemente ferito. Conscia del legame tra la figlia e l’animale, la madre chiede aiuto a Tom Booker (Robert Redford), un cowboy che cura i cavalli con le parole.

La7 – Nove – Iris – La5 – Cine34

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1987, di Charles Shyer, Baby Boom, con Diane Keaton. Una giovane donna in carriera si ritrova improvvisamente a doversi occupare di una orfanella di un lontano parente. Dapprima la cosa la sconvolge, ma poi comincia ad affezionarsi alla bambina.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Robert Luketic, La dura verità, con Gerard Butler, Katherine Heigl. La produttrice tv Abby Richter è costretta ad assumere il maschilista Mike Chadway per sollevare gli ascolti del suo programma. Dopo mille peripezie i due s’innamorano.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1980, di William Wiard, Tom Horn, con Steve McQueen, Linda Evans. Diventato famoso per aver catturato Geronimo, il pistolero Tom Horn viene assoldato dagli allevatori per proteggere le mandrie dalle razzie dei ladri di bestiame.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Edoardo Leo, Buongiorno papà, con Raoul Bova, Marco Giallini. La vita di Andrea, un trentottenne in carriera e donnaiolo, va a gonfie vele. Ma un giorno alla sua porta si presenta la figlia sedicenne, della quale ignorava l’esistenza.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Giuseppe Tornatore, Baarìa, con Francesco Scianna, Margareth Madè. Dal nonno bracciante al nipote emigrante, passando per il comunista Peppino: tre generazioni della famiglia Torrenuova di Bagheria raccontano il Novecento italiano.

Stasera in tv martedì 9 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Catherine Hardwicke, La figlia del prigioniero, con Brian Cox. Max viene rilasciato di prigione a patto che trascorra gli ultimi mesi che gli restano da vivere ai domiciliari presso la figlia. Non è facile recuperare il rapporto con quest’ultima e il nipote.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film musical del 2024, di Mark Waters, Mean girls, con Reneé Rapp, Angourie Rice. Cresciuta in Kenya, Cady torna negli Usa. Viene subito accolta dal gruppo più popolare della scuola, guidato da Regina George, ma… Versione cinematografica del musical teatrale tratto dal film con Lindsay Lohan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, Forest Whitaker. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori, che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film biografico del 2016, di Ram Madhvani, Volo Pan Am 73, con Sonam Kapoor. Karachi (Pakistan), 5 settembre 1986. Un commando di terroristi s’impadronisce di un aeroplano con 350 persone a bordo. Scatta l’allarme e la hostess Neerja si prodiga per aiutare i passeggeri.