Europei 2024, il 9 luglio al via le semifinali: si parte con Spagna-Francia

Martedì 9 luglio, si disputa la prima semifinale degli Europei 2024. Le due compagini che si contendono l’accesso alla finale sono la Spagna e la Francia.

Europei 2024 martedì 9 luglio, sfida fra favorite

Quella di martedì 9 luglio è, senza dubbio, la semifinale più attesa degli Europei 2024. Le squadre che scendono in campo, infatti, sono, almeno sulla carta, le due più forti rimaste in gioco. Anche per questo c’è chi ipotizza possa essere una sorta di finale anticipata.

La Spagna è il team che ha espresso il miglior gioco nel torneo. Dopo aver chiuso la fase a gironi con tre vittorie in altrettante sfide, ha spazzato via la Georgia, sconfiggendola per quattro a uno. Qualche giorno fa, invece, ha conquistato la semifinale riuscendo a sconfiggere la padrona di casa Germania.

La Francia, in campo martedì 9 luglio, fino ad ora ha deluso negli Europei 2024. Nonostante i tanti campioni presenti in rosa, i transalpini hanno fornito delle performance deludenti. Se la difesa si è ben comportata, in grado di subire un solo gol in cinque incontri, non si può dire lo stesso dell’attacco. Sono solo tre i gol all’attivo, di cui due autoreti ed uno realizzato su calcio di rigore.

Spagna-Francia su Rai 1

Spagna-Francia, prima semifinale degli Europei, si disputa martedì 9 luglio, con fischio di inizio previsto alle 21:00. La partita, decisamente molto attesa vista la tanta qualità presente in campo, è in onda in chiaro sulla TV di Stato. Qui, la rete di riferimento è Rai 1, che si collega con il prepartita dalle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. A condurre tale spazio ci sono Marco Lollobrigida e Simona Rolandi.

La telecronaca di Spagna-Francia, per la TV di Stato, è curata dalla coppia composta da Stefano Bizzotto e Lele Adani. Al termine, subito dopo il triplice fischio, parte Notti Europee, programma condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. A loro il compito di commentare ciò che è avvenuto in campo, in compagnia di esperti ed opinionisti.

Europei 2024 martedì 9 luglio, la programmazione tv di Sky Sport

Spagna-Francia di martedì 9 luglio, oltre che sulla Rai, è trasmessa in diretta a pagamento su Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, la propone sulle reti Sky Sport Uno(canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. In questo caso, non sono stati ancora annunciati i nomi dei telecronisti. In diretta streaming, è possibile seguire il match gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Now TV e su Sky Go.