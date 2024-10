Stasera in tv martedì 16 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 16 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federico Russo, Filorosso Revolution. Su Italia 1, l’attualità con Inside.

Stasera in tv martedì 16 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la nuova stagione del telefilm Sophie Cross – Verità nascoste “Senza traccia”. Il direttore di una biblioteca universitaria cade da una ringhiera e muore. La polizia accerta subito che c’è stata premeditazione: si tratta di un omicidio. Nel frattempo, Sophie Cross (Alexia Barlier) resta sulle tracce di Céline Chassagne, coinvolta nella scomparsa del figlio Arthur.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario In punta di fioretto. Le imprese delle fiorettiste della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Londra del 2012 (primo, secondo, terzo posto della gara individuale e l’Oro di quella a squadre) sono raccontate dalle quattro protagoniste: Ilaria Salvatori, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con la nuova edizione di Filorosso Revolution. L’ormai tradizionale talk estivo del martedì sera torna con un nuovo conduttore, Federico Ruffo, in pausa da “Mi manda Raitre”, e la consueta attenzione alla politica, alla cronaca, alle prospettive del nostro Paese, in vista dei grandi appuntamenti dell’autunno, tra cui la legge di bilancio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin. Lo scorso 23 febbraio il sipario è calato definitivamente sul divertente show creato e condotto da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti. Ma le sfide tra categorie umane continuano a vivere in streaming su Mediaset Infinity e nelle repliche estive, come quella in onda questa sera.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Inside. Rivediamo la puntata sulla camorra, curata da Giulio Golia e Francesca di Stefano, trasmessa per la prima volta lo scorso novembre. I protagonisti sono coloro che hanno combattuto e continuano a combattere, e chi si è ribellato. Durante questo viaggio i due inviati sono accompagnati da Roberto Saviano.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In Onda. Oltre a quella prevista al giovedì, questa settimana anche per stasera è in programma la versione “lunga” del talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Più spazio per affrontare i temi più caldi sul tappeto in questo periodo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Prima di arrivare al fatidico “sì” ci sono mesi di preparazione. Sotto gli occhi di Costantino della Gherardesca, quattro spose vengono invitate ai matrimoni delle altre tre. Alla fine dovranno esprimere un giudizio per eleggere il più bello.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Io e le mie nuove ossessioni. Continuano le storie di persone che sviluppano comportamenti ossessivi-compulsivi. Oggi seguiamo la vicenda di Tyler, ossessionato dall’odore del tonno e quella di Lacey, che ha la fissa per la chirurgia plastica.

I film di questa sera martedì 16 luglio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Jesse Peretz, Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, con Chris O’Dowd. La relazione di Annie con il fidanzato Duncan è in stallo, anche per l’ossessione di lui per l’ex stella del rock Tucker Crowe. Un giorno il musicista entra inaspettatamente nelle loro vite.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2022, di Victor Danell, Ufo Sweden, con Inez Dahl Torhaug. L’adolescente Denise, che vive con la famiglia affidataria, è convinta che il padre biologico sia stato rapito dagli alieni. Per scoprire la verità, chiede aiuto a una poliziotta e a un’associazione di ufologi.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2010, di Wilson Yip, Ip Man 2, con Donnie Yen, Simon Yam, Sammo Hung. Ip Man fugge dalla Cina e si trasferisce a Hong Kong. Lì vorrebbe aprire una scuola di Kung Fu e diffondere l’arte marziale del Wing Chun, ma gli altri maestri non sono d’accordo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam, Idris Elba. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri, vengono creati enormi robot comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, Loro chi? con Edoardo Leo. Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda dove lavora e ottenere la promozione da dirigente. La sua occasione sembra essere arrivata, ma…

Stasera in tv martedì 16 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di John Wells, The company men, con Ben Affleck, Kevin Costner. Bobby, manager in un’importante multinazionale, conduce una vita agiata. Tutto precipita quando l’azienda, in vista di un’imminente fusione, dà il via ad una serie di licenziamenti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci, Sebastiano Somma. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Pierre Morel, From Paris with love, con Jonathan Rhys-Meyers, John Travolta. Parigi. James Reece, metodico agente della Cia, viene affiancato dal rozzo Charlie Wax in un’indagine sul narcotraffico. E c’è anche da sventare un attentato terroristico.