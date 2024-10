Linea Azzurri, le conduttrici della seconda edizione scelte con un casting: i dettagli e come candidarsi

Per la prima volta in tv, le conduttrici di un programma saranno scelte tramite un casting. È questa la decisione di Sportitalia. La rete, infatti, ha aperto le candidature alla ricerca delle nuove presentatrici della seconda edizione di Linea Azzurri.

Linea Azzurri seconda edizione, le parole di Angelo Maietta

La seconda edizione di Linea Azzurri partirà all’inizio del prossimo anno. Il format, ad oggi, non ha nessuna conduttrice. Per tale motivo, la rete visibile sul canale 60 del digitale terrestre ha deciso di istituire un casting. Ciò dovrà favorire una scelta basata sulla competenza e sull’oggettività.

Questo, almeno, è l’auspicio formulato da Angelo Maietta. L’ideatore dello show, a tal proposito, dichiara: “L’idea di dar vita a un casting con l’obiettivo di trovare nuove conduttrici per la seconda edizione di Linea Azzurri, che può essere da volano anche per altre produzioni, nasce dal fatto che bisognerebbe cambiare i meccanismi di selezione che al momento non sono trasparenti“.

Maietta aggiunge: “Non sappiamo in base a cosa vengano scelti conduttori e conduttrici. Noi lo vogliamo fare secondo dei parametri di merito e di oggettività. Quello a cui si punta è dare spazio a chi magari non ha mai avuto un’occasione ed è giusto che la possa avere. La nostra idea è quella di costruire un laboratorio di volti nuovi, anche per formare una nuova generazione di professioniste e professionisti che rinnovino la TV“.

Aperta una mail apposita per far pervenire le candidature

Tutte le persone interessate a divenire le conduttrici di Linea Azzurri devono far pervenire le loro candidature all’e-mail casting.lineazzurri@gmail.com. Le candidate devono inviare alla redazione in primis i loro dati personali. Ad essi, devono essere associate foto e/o showreel di presentazione. La selezione è aperta a chiunque. Non sono richiesti particolari prerequisiti, né il possesso di esperienze precedenti nel campo della televisione e della conduzione.

La prima edizione di Linea Azzurri è terminata il 7 luglio scorso. Nelle sei puntate della trasmissione si sono alternate cinque padrone di casa. Esse sono Barbara Politi, Alice Brivio, Romina Pierdomenico, Angela Tuccia e Fabrizia Santarellli.

Linea Azzurri seconda edizione, come funziona il programma

Anche nella seconda edizione, Linea Azzurri intende proseguire nel racconto di grandi campioni dello sport italiano. Nelle puntate precedenti ci si è concentrati su Tommaso Marini (scherma), Sergio Massidda (sollevamento pesi), Alessio Sartori (canottaggio) e Laura Rogora (arrampicata). In ogni puntata è realizzata un’intervista allo sportivo protagonista. Nel faccia a faccia si parte dal racconto dei luoghi in cui sono nati, cresciuti e dove hanno costruito la loro carriera. Il format vanta il patrocinio morale del CONI. Inoltre, può contare sulla partecipazione del presidente Giovanni Malagò.