Amazon Prime Video, palinsesti 2024-2025: arriva Alessia Marcuzzi, attesa la serie Citadel Diana

Lunedì 15 luglio, Amazon Prime Video ha presentato i propri palinsesti per la stagione 2024-2025. Non mancano le novità, fra le quali spicca l’arrivo di Alessia Marcuzzi.

Amazon Prime Video palinsesti 2024-2025, gli show di intrattenimento

Per ciò che concerne gli show di intrattenimento, nei palinsesti di Amazon Prime Video 2024-2025 c’è Red carpet vip al tappeto. Il format, originale del Giappone, ha come protagonista Alessia Marcuzzi. Quest’ultima non solo sarà la padrona di casa, ma anche il capo di una delle agenzie di guardie del corpo in gioco.

In ogni puntata vi sono cinque celebrità, che sono scortate da tre team di bodyguard. Ad essi è affidato il compito di accompagnare sino alla destinazione finale i vip, facendoli rimanere a tutti i costi all’interno del red carpet. A commentare le gesta dei concorrenti c’è la Gialappa’s Band.

Altra novità dei palinsesti di Amazon Prime Video è The Traitors, reality show psicologico carico di suspense e ricco di intrighi ed inganni. Un gruppo di celebrità si aggira in una magione spettacolare, dove affronta una serie di sfide per accumulare un montepremi in denaro. Fra i giocatori, però, ci sono dei traditori, che provano ad ingannare e manipolare il resto del cast.

Fra le conferme spiccano LOL Chi ride è fuori e LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro. In quest’ultima trasmissione, Lillo si unisce alla giuria, affiancando Elio e Katia Follesa.

Le serie tv

Nei palinsesti Amazon Prime Video 2024-2025 ci sono molte serie tv. La più attesa è Citadel Diana, produzione di spionaggio composta da sei episodi e con protagonista Matilda De Angelis. Al suo fianco c’è un cast internazionale, arricchito fra gli altri da Julia Piaton, Lorenzo Cervasio e Maurizio Lombardi.

Spazio a Costiera, serie internazionale ambientata a Positano e con protagonisti Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Jesse Williams. Altra novità è Il Baracchino, serie d’animazione italiana che racconta la rinascita di un ex tempio della comicità in rovina. Infine, è prevista un nuovo progetto di Maccio Capatonda, rilasciato nel 2025 e il cui titolo non è ancora noto.

Alle novità, nei palinsesti di Amazon Prime Video 2024-2025 si aggiungono le nuove stagioni delle serie già note. Oltre a Gigolò per caso 2 e a So Lillo 2, spazio al secondo capitolo di Pesci Piccoli e di The Bad Guy, quest’ultima in onda il 5 dicembre prossimo e che è arricchita dall’arrivo nel cast di Aldo Baglio e Carolina Crescentini.

Amazon Prime Video palinsesti 2024-2025, i film

Infine, l’offerta 2024-2025 di Amazon Prime Video è composta da film. Per il periodo natalizio sbarca Natale senza Babbo, con protagonisti Alessandro Gassman e Luisa Ranieri, nei ruoli rispettivamente di Babbo Natale e della moglie Margaret. C’è Cuori romantici, adattamento del primo romanzo della celebre trilogia Love Me Love Me di Stefania S., che ha ottenuto oltre 19 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Wattpad. Infine, c’è Non è un paese per single, film tratto dall’omonimo best seller di Felicia Kingsley.