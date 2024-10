Delitti ai Caraibi seconda stagione dal 16 luglio su Rete 4: trama, cast e curiosità

Un nuovo inizio e La giustizia su internet sono i prima due episodi della seconda stagione di Delitti ai Caraibi. Gli appuntamenti sono trasmessi martedì 16 luglio, dalle 21:20 su Rete 4.

Delitti ai Caraibi Un nuovo inizio, regista e dove è girata

Delitti ai Caraibi, conosciuta a livello internazionale con il titolo Tropiques Criminels, è una produzione originale di France Television e Federation Entertainment. Ideata da Thierry Sorel, Ivan Piettre ed Eric Eider, il secondo capitolo è composto da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

Salvo modifiche di palinsesto, Rete 4 ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì. I registi della seconda stagione di Delitti ai Caraibi, al via il 16 luglio con gli appuntamenti Un nuovo inizio e La giustizia su internet, sono Denis Thybaud e Lionel Chatton. Le riprese si sono svolte nelle Antille Francesi, sull’isola di Martinica.

Delitti ai Caraibi Un nuovo inizio, la trama

In Un nuovo inizio di Delitti ai Caraibi, dopo cinque mesi al mare Gaelle torna a lavoro. Melissa, riaccogliendola, non sa se essere felice o meno, viste le tante tensioni verificatosi nel corso della prima stagione.

Come se non bastasse, le due intervengono in un caso con ostaggi, nel quale si sfiora la tragedia. Crivelli, infatti, per sbaglio spara contro la collega, che riesce a salvarsi solo perché indossava un giubbotto antiproiettile.

Intanto, le protagoniste devono lavorare ad un caso di omicidio. Il corpo senza vita di una donna scomparsa anni prima è rivenuto all’interno di una piscina di un hotel.

La giustizia su internet, la trama

Al termine di Un nuovo inizio, la serata con Delitti ai Caraibi va avanti con La giustizia su internet. In tale appuntamento, Melissa è impegnata in una corsa sulla spiaggia quando nota la presenza di un’auto in fiamme. A fianco della vettura c’è il piromane, che non appena vede la poliziotta fugge. La donna lo insegue e riesce a catturarlo. Quello che scopre in seguito, però, la lascia sconvolta e rischia di minare il già fragile equilibrio presente fra Melissa e Gaelle.

Delitti ai Caraibi Un nuovo inizio, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati durante i primi due episodi della seconda stagione di Delitti ai Caraibi, visibili nel prime time di Rete 4 di martedì 16 luglio e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.