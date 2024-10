Mediaset, le fiction della stagione 2024-2025: tornano I Cesaroni, nuove stagioni per Viola come il mare

Martedì 16 luglio, Mediaset ha annunciato le fiction previste per la stagione 2024-2025. A partire da settembre, nella prima serata di Canale 5, vi sono numerose novità.

Mediaset fiction 2024-2025, il ritorno de I Cesaroni

Dopo vari anni di assenza, nella stagione 2024-2025 di Mediaset torna con puntate inedite I Cesaroni. La fiction, grande successo fra il 2006 e il 2014, è riproposta con molti dei protagonisti del vecchio cast, a partire da Claudio Amendola, che interpreta ancora una volta Giulio Cesaroni. I vertici Mediaset hanno ammesso di lavorare alla sceneggiatura del reboot da oltre un anno. Sei le puntate previste.

Novità inserita nella programmazione tv 2024-2025 di Mediaset è Fratelli Corsaro. La produzione seriale ha come attore protagonista Giuseppe Fiorello. La trama è l’adattamento dei romanzi scritti dal giornalista palermitano Salvo Toscano. Al centro del racconto c’è un cronista palermitano, che deve risolvere dei complessi casi con l’aiuto del fratello avvocato penalista, che ha il volto di Paolo Briguglia.

Le altre fiction inedite

Le fiction inedite presenti nei palinsesti 2024-2025 di Mediaset, però, non finiscono qui. C’è Le onde del passato, serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Lei dà il volto ad una pilota di aerei, che torna sull’isola d’Elba, dove è cresciuta, quando l’amica è accusata di omicidio. Lui, invece, interpreta il commissario di polizia che indaga sulla vicenda. Alessandra Mastronardi, invece, dà vita a Daria, una ragazza dei Servizi Segreti al centro del racconto de La Regola del Gioco.

Mediaset, anche nel 2024-2025, ha deciso di puntare su Vanessa Incontrada. L’attrice, in Tutto quello che ho, è Lavinia, un’avvocata sposata con un poliziotto costretta ad affrontare una grave crisi coniugale in seguito ad una tragedia. Infine, per il genere crime, c’è Alex Bravo, cioè Marco Bocci, un poliziotto fuori dagli schemi.

Mediaset fiction 2024-2025, le nuove stagioni

Infine, nei palinsesti 2024-2025 di Mediaset vi sono le nuove stagioni di alcune delle fiction più amate del Biscione. In primis c’è Viola come il mare 3, che come il capitolo precedente esordirà prima in streaming su Mediaset Infinity, poi su Canale 5. Presente, con quattro nuove puntate, Maria Corleone 2. Sei, invece, le serate inedite con Il Patriarca 2, con il personaggio di Nemo Bandera interpretato da Claudio Amendola. Seconda stagione, poi, per Storia di una famiglia perbene, che conferma nel cast Giuseppe Zeno, Federica Torchetti e Simona Cavallari. Infine, con quattro nuove puntate, arriva la terza stagione di Buongiorno Mamma!, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che interpretano i personaggi di Guido e Anna.