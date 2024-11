Stasera in tv martedì 6 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 6 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federico Ruffo, Filorosso Revolution. Su Rete 4, il telefilm Delitti ai Caraibi.

Stasera in tv martedì 6 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Volare. Anni 50. Il giovane Domenico Modugno (Giuseppe Fiorello) lascia il suo paese, Polignano a Mare (Bari), e si trasferisce a Roma per tentare la carriera di attore. Ma sarà la musica, con canzoni che faranno il giro del mondo, su tutte “Nel blu, dipinto di blu”, a farlo diventare una superstar planetaria.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Questa sera il nostro Mattia Furlani potrebbe regalarci una medaglia nel salto in lungo, così come Sara Fantini nel lancio del martello. Il programma di atletica prevede altre due finali (1500m uomini, 200m donne) mentre il pugilato propone, intorno alle 23, la sfida per l’oro nella categoria 60 kg femminile.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. Quest’anno il programma ha aggiunto al titolo la parola Revolution. Ha spiegato Federico Ruffo: “E’ stata un’idea del vicedirettore Giovanni Alibrandi, che ha pensato di cucirmi addosso questo titolo. Io non sono mai stato il classico conduttore da talk puro. Qui i protagonisti veri sono le storie, i fatti”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, il telefilm Delitti ai Caraibi. Due episodi: il primo s’intitola: “Doppia identità”. Un giovane si presenta alla polizia dichiarando di avere assistito a un omicidio. Tuttavia, quando arrivano sulla scena del crimine indicata dal testimone, Melissa (Sonia Rolland) e Gaelle non trovano alcuna traccia della vittima. A seguire, il secondo episodio, “Corsa contro il tempo”.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin. Tra le sfide più divertenti della nona edizione condotta da Paolo Bonolis c’è quella tra Scienza e Occulto, capitanati rispettivamente da Alessandro Cecchi Paone e Giucas Casella. Da un lato, quindi, chi sostiene che tutto possa essere spiegato con la ragione, dall’altro chi invece crede nell’occulto.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Rivediamo il viaggio di Cizco e dell’autore Angelo De Luca nel mondo della tossicodipendenza. Il racconto si basa sull’osservazione, durata più di sei anni, della comunità di San Patrignano, per capire come si finisce schiavi della droga, come ci si allontana e, infine, come si torna ad una vita normale.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Andrà avanti per tutta l’estate, e con i ue appuntamenti che proseguono in prima serata di stasera e giovedì, il talk che Luca Telese conduce sin dalla stagione d’esordio nel 2010. Dalla fine dello scorso anno tocca a Marianna Aprile.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Rivediamo la settima edizione. Come sempre, quattro spose partecipano ognuna alle nozze delle altre e votano l’abito scelto, il cibo, la location e l’evento in generale. Arbitro del gioco è Costantino della Gherardesca.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Io e le mie nuove ossessioni. Continuano le storie di persone che sviluppano comportamenti insoliti. Oggi seguiamo la vicenda di Weston che ama mangiare la carne cruda, nonostante la madre tema che la sua salute sia a rischio.

I film di questa sera martedì 6 agosto 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Eytan Rockaway, Lansky, con Harvey Keitel. Il malavitoso Meyer Lansky, ormai anziano, viene indagato dall’Fbi: sospetta che nel tempo abbia nascosto milioni di dollari. Deciso a raccontare la sua vita, il boss chiama il giornalista David Stone.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2018, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, con Ludovico Girardello. Michele è un adolescente che, oltre a dover gestire i suoi straordinari poteri, viene a conoscenza di due segreti legati alla sua storia: una madre biologica russa e una sorella gemella.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1982, di e con Sylvester Stallone, Rocky III. Ormai ricco e affermato, Rocky non ha più la stessa fame di vittorie e perde il titolo contro un giovane pugile. Per cercare di tornare quello di un tempo, chiede aiuto al suo vecchio rivale, Apollo Creed.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Jeff Nichols, Midnight Special – Fuga nella notte, con J. Martell, M. Shannon. Il piccolo Alton ha poteri soprannaturali che mettono in pericolo la sua esistenza. In fuga con il padre Roy, è inseguito da alcuni agenti governativi e da una setta religiosa.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1951, di Richard Thorpe, La valle della vendetta, con Burt Lancaster, Robert Walker. Lee, figlio di un ricco allevatore, è bugiardo, indolente e predisposto alla delinquenza. Il fratellastro Owen è invece un ottimo lavoratore che cerca di redimere Lee.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Riccardo Grandi, Tutto l’amore del mondo, con Nicolas Vaporidis. Incaricato di scrivere una guida sui luoghi più romantici d’Europa, il cinico Matteo Marini intraprende un viaggio che gli farà scoprire cosa sia il vero amore.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Paolo Genovese, Immaturi, con Luca Bizzarri, Ambra Angiolini. Costretti per un disguido a rifare la maturità, un gruppo di vecchi compagni di scuola si ritrova dopo vent’anni per studiare insieme. Tutti con i loro problemi da risolvere.

Stasera in tv martedì 6 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, la giovane Evey si allea con “V”, un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.