Cornetto Battiti Live 2024, l’ultima puntata: sul palco Gabbani, Tony Effe con Gaia ed Alex Britti

Lunedì 5 agosto, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata del Cornetto Battiti Live 2024. La trasmissione prende il via in prime time, dalle 21:20 circa.

Cornetto Battiti Live 2024 ultima puntata, i conduttori e le esibizioni on the road

Al timone dell’ultima puntata del Cornetto Battiti Live 2024 c’è la coppia composta da Alvin e da Ilary Blasi. Al loro fianco, in qualità di inviata, c’è Rebecca Staffelli. Quest’ultima, oltre a raccogliere le impressioni degli artisti nel dietro le quinte, permette ai tanti fan presenti in piazza di dialogare direttamente con i loro beniamini.

L’appuntamento si svolge nel centro di Molfetta. Tuttavia, altre località della Puglia sono protagoniste grazie alle cosiddette esibizioni on the road. Nella serata, infatti, i due padroni di casa danno spazio a vari cantanti, che intonano le loro hit dai borghi più belli della regione. A tal proposito, Emma intrattiene gli abitanti di Brindisi, mentre a Tananai è affidato il compito di salire sul palco posizionato a Giovinazzo. Infine, direttamente da Ostuni, ci sono Alessandra Amoroso e Big Mama.

Gli ascolti della prima edizione sulla rete ammiraglia Mediaset

Con la puntata odierna termina la prima edizione su Canale 5 del Cornetto Battiti Live. La promozione sulla rete ammiraglia del Biscione ha sicuramente giovato al format dal punto di vista degli ascolti. I primi quattro appuntamenti hanno intrattenuto una media di 2,3 milioni di telespettatori, per una share del 20,7%. Il picco si è avuto in occasione dell’esordio dell’8 luglio scorso, quando il festival musicale ha convinto 2,7 milioni di persone con il 22,3% di share. L’edizione del 2023 ha chiuso con una media di 1,6 milioni di telespettatori, con una share del 13,8%.

Cornetto Battiti Live 2024 ultima puntata, il cast

Molti gli artisti attesi nell’ultima puntata del Cornetto Battiti Live 2024. Direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivano Mida, Petit e la vincitrice Sarah. Spazio a Gaia con Tony Effe e ai The Kolors, che firmano i tormentoni estivi di quest’anno intitolati Sesso e samba e Karma. Spazio ad Alex Britti, oltre ai Boomdabash, Francesco Gabbani, Mietta, Capo Plaza e Rocco Hunt. Ci sono Benji e Fede, Alex, Berna, Ava, Cioffi, Mr. Rain e Dotan. Torna, anche questa settimana, il dj Gabry Ponte, che con i suoi remix fa ballare tutta la piazza. Infine, nel lungo elenco di artisti spicca Matteo Paolillo, la cui notorietà è dovuta soprattutto alla presenza nella fiction Mare Fuori, dove ha interpretato per svariate stagioni il personaggio di Edoardo.