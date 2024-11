Stasera in tv mercoledì 14 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 14 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv mercoledì 14 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, la nuova stagione dei telefilm Squadra Speciale Cobra 11, con Erdogan Atalay. Titolo dell’episodio di stasera: “Non è un gioco da ragazzi”. Semir (Erdogan Atalay) e Vicky salvano una bambina, coinvolta in un incidente stradale e scoprono che sua madre è stata accoltellata. Le indagini portano alla luce una truffa ai danni del servizio sanitario nazionale organizzata all’interno di una residenza per anziani.

Su Rai3, l’attualità con Newsroom. Il programma di Monica Maggioni, dopo il successo delle prime inchieste di luglio, prosegue con altre quattro puntate monotematiche. Tutto parte dalla redazione, la “newsroom”, con i giornalisti che si pongono domande e avviano un percorso di indagine e analisi su un determinato argomento.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Questa sera Neri Marcorè introduce il documentario intitolato “Il ragazzo con la Leica” dedicato a Gianni Berengo Gardin: sei decenni di storia dagli Anni 50 fino ad oggi seguendo il fil rouge di oltre 100 scatti del grande fotografo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Puntuale anche alla vigilia di Ferragosto, Giuseppe Brindisi approfondisce i temi della settimana commentandoli con gli ospiti in studio e in collegamento. Tra gli argomenti ricorrenti di questa calda estate c’è la corsa alla Casa Bianca, che vede protagonisti Kamala Harris e Donald Trump.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin 9. Continuiamo a rivedere la nona e ultima edizione del divertente viaggio di Paolo Bonolis e Luca Laurenti alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e nella donna del Terzo Millennio: questa settimana le categorie che si sfidano a colpi di prove semiserie sono Divano e Sport.

Su La7, alle 21.15, Le confessioni del diavolo – I nastri perduti di Eichmann. Alla fine della guerra, Adolf Eichmann, uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei, fuggì in Argentina. Da qui ha rilasciato alcune interviste che descrivono il suo ruolo nelle atrocità naziste.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quelle brave ragazze. Rivediamo l’edizione d’esordio con tre Vip come Sandra Milo, recentemente scomparsa, Mara Maionchi e Orietta Berti. Sono in caccia di usanze, culture e luoghi lontani, ma la destinazione la sapranno il giorno della partenza. E stasera sarà Madrid.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Seconda delle quattro serate in programma con le repliche dell’ultima stagione del reality condotto da Gabriele Corsi e a volte anche in veste di consigliere. Otto contadini, e per la prima volta una contadina, sono alla ricerca dell’anima gemella.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. L’influencer Giulia De Lellis conduce il nuovo reality che vede quattro coppie, in un momento di crisi, scambiarsi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento, decideranno se separarsi o restare insieme.

I film di questa sera mercoledì 14 agosto 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2022, di Brando Lee, Don’t look at the Demon, con Fiona Dourif. La medium Jules fa parte di una squadra americana di investigatori televisivi sul paranormale. Insieme alla troupe si reca in Malesia in una casa ritenuta infestata per raccogliere prove.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Woody Allen, Blue Jasmine, con Cate Blanchett, Alec Baldwin. Jasmine, vedova di un finanziere senza scrupoli, si trasferisce nella modesta casa della sorella adottiva Ginger. Smarrita e in balìa degli antidepressivi, cerca di ricostruirsi una vita.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Mark Murphy, Per amore o per soldi – Una commedia non romantica, con Samantha Barks, Robert Kazinsky. Mark e Connie si rincontrano dopo 18 anni e tra i due riscocca la scintilla. Ma Mark scopre che la donna si è messa con lui solo per i soldi.

Stasera in tv mercoledì 14 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2001, di Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, con George Clooney. Uscito di prigione, Danny progetta un colpo: svaligiare a Las Vegas i tre casinò dell’uomo che gli ha soffiato la moglie. Per farlo, decide di radunare la sua vecchia squadra di specialisti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2023, Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno. Le immagini del backstage del concerto Campovolo 2022, girate in cinque giornate, si alternano alle parole del Liga, che ripercorre i suoi trent’anni di carriera, e degli amici e fan che lo hanno supportato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Tatsuya Nagamine, Dragon Ball Super: Broly – Il film. Il tirannico re dei Saiyan spedisce il neonato Broly, dotato di poteri superiori a quelli del principe ereditario, su un pianeta remoto. Il padre di Broly, Paragus, prepara la sua vendetta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Gregory Hoblit, Il caso Thomas Crawford, con Anthony Hopkins. Un ingegnere uccide la moglie, che lo tradiva con un poliziotto, e si costituisce. Un giovane procuratore pensa che il caso sia risolto, ma poi le cose si complicano.