Master Crimes serie tv Rai 1: trama, cast e curiosità

Martedì 13 agosto, su Rai 1, inizia Master Crimes. La serie, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa dalle 21:20 circa, subito dopo la fine della puntata di Techetechete.

Master Crimes, regista e dove è girata

Master Crimes è una produzione originale della Francia, dove ha debuttato nell’autunno del 2023. Creata da Elsa Marpeau, le società che l’hanno realizzata sono RTBF, UGC Fiction, Be-Films e TF1.

Girata ed ambientata a Parigi, ha come sceneggiatori Anthony Maugendre, Elsa Marpeau, Manon Dillys ed Emmanuele Michaux. La regia è curata da Marwen Abdallah. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

Salvo improvvisi cambi di palinsesto, Rai 1 ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del martedì. I produttori hanno già confermato di essere a lavoro su una seconda stagione, che dovrebbe debuttare in Francia ed in Belgio entro la fine dell’anno.

Master Crimes, la trama

La protagonista di Master Crimes è Louise Arbus. Docente presso l’Università La Sorbona, è una psico-criminologa molto conosciuta ed apprezzata per il suo lavoro. In patria, però, si parla spesso del suo carattere, decisamente eccentrico e spesso irritante. Otto anni dopo uno choc, il personaggio principale decide di collaborare nuovamente con le forze dell’ordine quando è rinvenuto il corpo privo di vita di una persona. Sul cadavere è stata incisa una frase tratta da uno dei best seller scritti da Arbus, intitolato Aspetto l’assassino perfetto.

Spoiler finale

La polizia, guidata da Barbara Delandre, è convinta che il killer voglia parlare direttamente con la protagonista. Quest’ultima, dopo qualche titubanza, accetta di aiutare con le autorità. In contemporanea, però, indaga in segreto, collaborando con quattro fra i suoi più brillanti studenti: Boris, Valentine, Samuel e Mia.

Ben presto, però, la situazione degenera. Gli studenti sono decisamente indisciplinati, proprio come Arbus. Per tale motivo, tutti loro sono destinati a scontrarsi con Delandre, che invece è una poliziotta molto severa e che mal sopporta il caos, soprattutto nell’ambiente di lavoro.

Master Crimes, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i sei episodi di Master Crimes, serie tv al via su Rai 1 martedì 13 agosto e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.