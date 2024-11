Planet Earth III, dal 20 agosto su Rete 4: tra Oceani e Deserti, un viaggio fra 6 continenti

A partire da martedì 20 agosto, su Rete 4, è in onda Planet Earth III. La serie evento, prodotta da BBC One, viaggia ai confini del nostro pianeta per raccontare le specie animali più straordinarie.

Planet Earth III, regista e dove è girata

Planet Earth III è una produzione originale di BBC Studio, BBC America, ZDF e France Televisions. Tali società hanno collaborato con The Open University e con il Dipartimento di Storia Naturale della BBC. I produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto sono Mike Gunton, Matt Brandon e Jack Bootle.

Le riprese sono durate quasi cinque anni ed hanno coinvolto 43 Paesi in 6 continenti. Vari i professionisti coinvolti: sono state riunite troupe provenienti da 27 paesi differenti.

Il cambiamento della Terra e della tecnologia

In Planet Earth III, il pubblico a casa ha la possibilità di apprezzare immagini affascinanti ed uniche, spesso divertenti e, qualche volta, drammatiche. In tutti i casi, gli spettatori possono ammirare i progressi fatti nella tecnologia: mediante telecamere ad alta velocità e sommergibili a controllo remoto, il format è riuscito ad entrare all’interno di habitat fino ad ora inesplorati. Grazie ad un rapido alternarsi di immagini, ci si sposta dall’interno della foresta fino agli abissi dell’Oceano, passando per i deserti e le caverne.

Ma il nuovo capitolo di Planet Earth rende tangibili i cambiamenti avvenuti di recente nell’ecosistema del mondo. Nelle ultime decadi, infatti, si è assistito ad una metamorfosi che mai era stata osservata prima. Tale fenomeno, inevitabilmente, è stato avvertito in ogni ecosistema e da tutte le specie animali.

Planet Earth III, le ambientazioni delle puntate

Planet Earth III è composta da otto appuntamenti. Rete 4 ne trasmette due alla settimana, nel prime time del martedì. Il primo è intitolato Coste e ha come protagonisti gli animali che vivono a ridosso dei mari, in un viaggio che dalla Tasmania porta fino al Sud Africa, all’Indonesia e all’Argentina. In seguito c’è Oceani, dove sono esplorate le creature misteriose ed affascinanti che abitano in grandi profondità.

Il racconto prosegue con il terzo episodio intitolato Deserti e Praterie. In esso, è proposto un focus sugli struzzi che vivono nel deserto del Namib. Il quarto e quinto appuntamento sono intitolati Acqua dolce (sono approfondite le rane della Costa Rica e i coccodrilli dello Sri Lanka) e Foreste (si concentra sugli scimpanzé rimasti nelle piccole aree verdi dell’Uganda).

Le ultime tre puntate di Planet Earth III si chiamano Estremi, Umani ed Eroi. Nella prima è analizzato l’adattamento degli animali per sopravvivere alle condizioni estreme. La seconda si focalizza sulla convivenza spesso difficile fra uomo e natura. La terza ed ultima, infine, racconta la storia degli studiosi che hanno dedicato la loro vita alla scienza e al benessere animale.