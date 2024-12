Stasera in tv mercoledì 28 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 28 agosto 2024. Su Rai2, le Paralimpiadi di Parigi 2024. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 28 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 19.55, Sport: Paralimpiadi di Parigi 2024. Ambra Sabatini, oro dei 100 metri piani T63 a Tokyo 2020, e Luca Mazzone, tre volte oro paralimpico del ciclismo, sono i portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura in programma oggi in Place de la Concorde, nel cuore della capitale francese. Sono 141 gli italiani in gara da domani all’8 settembre.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Nel programma di Monica Maggioni ci sono reportage, analisi e le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Ogni settimana, infatti, le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati. Intanto la giornalista prepara la nuova edizione di “In mezz’ora” su Rai3, dal 29 settembre.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night “L’infinito. L’universo di Luigi Ghirri”. Neri Marcorè introduce il documentario di Matteo Parisini che, arricchito dalle testimonianze di altri artisti e familiari, ripercorre la vita del fotografo Luigi Ghirri (1943-1992). A dare voce agli scritti di Ghirri è Stefano Accorsi.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Tra i temi ricorrenti delle puntate d’agosto c’è il caro-turismo, di cui si continua a parlare dopo le interviste rilasciate da Flavio Briatore proprio al programma di Giuseppe Brindisi. Prosegue intanto l’inchiesta sul dottor Franco, oggetto di pesanti critiche da parte di alcuni suoi pazienti.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale CircoMax – Una notte di hit. Rivediamo il concerto evento che si è tenuto il 2 settembre 2023 al Circo Massimo di Roma per celebrare i 30 anni di carriera di Max Pezzali. Un’occasione per riascoltare i suoi più grandi successi, con o senza gli 883. Tra gli artisti che salgono sul palco, anche Paola & Chiara, Lazza, Articolo 31 e Gazzelle.

Su Tv8, alle 21.20, il comedy show Cic to Cic. Musica, comicità e spettacolo in compagnia di Francesco Cicchella, che in questo one man show possa come un vero mattatore da un personaggio all’altro e accoglie sul palcoscenico super ospiti come Angelo Pintus e Anna Tatangelo.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie, con Gabriele Corsi. Siamo arrivati alla metà della terza edizione del reality, ed è il momento per Filippo, Gianluca, Roberto, Davide e gli altri contadini di testare l’interesse e l’impegno delle pretendenti con alcune prove.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Spose in affari. Prima di convolare a nozze alcune donne si danno battaglia per accaparrarsi il loro abito perfetto e vivere momenti indimenticabili. Tutto ciò sotto la guida esperta e brillante di Enzo Miccio e Lodovica Comello.

I film di questa sera mercoledì 28 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film thriller del 2020, di Yves Renier, A un passo dalla verità. Il 26 giugno 2003 la polizia belga arresta Michel Fourniret (Philippe Torreton) per tentato rapimento di una minorenne. Gli agenti che lo interrogano sono convinti, però, di avere davanti un serial killer attivo anche in Francia, ma non hanno alcuna prova concreta. Qualcuno conosce la verità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2022, di Susanna Nicchiarelli, Chiara, con Margherita Mazzucco. 1211. La giovane Chiara decide di lasciare la casa del padre per seguire il percorso di Francesco d’Assisi. Inizia così per lei una vita di preghiera, di servizio e di comunità presso il monastero di San Damiano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di David N. Twohy, Pitch Black, con Vin Diesel, Cole Hauser, David Keith. Costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza, Fry, il suo equipaggio e un pericoloso criminale che era a bordo, se la devono vedere con alcune misteriose e pericolose creature.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1997, di David Fincher, The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas. La monotona esistenza di Nicholas, uomo d’affari, viene movimentata da un insolito regalo di compleanno: l’iscrizione ad un club che organizza giochi di ruolo personalizzati.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Nisha Ganatra, L’assistente della star, con Dakota Johnson. Maggie è l’assistente personale di Grace Davis, star della musica, ma vorrebbe fare la producer. Quando incontra il talentuoso musicista David, cerca di realizzare il proprio sogno.

Stasera in tv mercoledì 28 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2007, di Steven Soderbergh, Ocean’s Thirteen, con George Clooney. Danny Ocean riunisce Rusty, Linus e il resto della banda per sabotare l’inaugurazione del casinò di Willy Banks. L’uomo ha rovinato Reuben Tishkoff, un vecchio amico di Danny.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Jean-Paul Salomé, La verità secondo Maureen K. con Isabelle Huppert. Maureen Kernay, sindacalista in un’azienda leader nel campo del nucleare, viene a conoscenza di un segreto che potrebbe sconvolgere la vita di migliaia di lavoratori e dell’intera Francia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Giulia Barbuto Costa Da Cruz. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise. L’ambizioso Pete entra nell’Accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.