Zona Bianca, dal 26 giugno sostituisce Fuori dal coro: il processo ad Alessandro Impagnatiello

Mercoledì 26 giugno, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Zona Bianca. Il talk di approfondimento politico, condotto da Giuseppe Brindisi, è visibile dalle 21:20.

Zona Bianca 26 giugno, cambia la programmazione tv del programma

Zona Bianca, da questa settimana, modifica la propria programmazione tv. Per tutta la durata della stagione invernale, infatti, il programma di Brindisi ha occupato il prime time della domenica. A partire dalla giornata odierna, invece, il talk trasloca al mercoledì, sostituendo per tutta l’estate Fuori dal coro di Mario Giordano.

A Zona Bianca di oggi, mercoledì 26 giugno, si parla dell’estate italiana, che si sta svolgendo fra rincari ed eventi meteo estremi. Il nostro paese, in queste settimane, è diviso in due dal punto di vista meteorologico. Il sud fa i conti con alte temperature e con l’allarme siccità, che sta coinvolgendo soprattutto la regione Sicilia. Il nord, invece, è nella morsa del freddo e deve fare i conti con le conseguenze di forti temporali. In questo caso, è l’Emilia Romagna ad essere particolarmente colpita. In provincia di Parma, a causa delle ingenti precipitazioni, è morto un uomo di 85 anni.

Il caso del Monsignor Carlo Viganò

Durante Zona Bianca del 26 giugno è proposto un focus sul caso del Monsignor Carlo Viganò. Quest’ultimo, da qualche giorno, è al centro delle attenzioni per essere sotto processo da parte del Dicastero per la dottrina della fede. L’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti ha criticato più volte Papa Francesco, arrivando a negarne la legittimità e a rifiutare il Concilio Vaticano II. Viganò, parlando dell’accusa di scisma a suo carico, avrebbe espresso la volontà di non presenziare al processo, ammettendo di non riconoscere l’autorità del Dicastero.

Zona Bianca 26 giugno, il processo ad Alessandro Impagnatiello

A Zona Bianca del 26 giugno prosegue l’inchiesta avviata da settimane in merito alla chirurgia low cost. Un fenomeno, questo, che è sempre più diffuso nel nostro paese e che comporta importanti rischi per la salute.

Infine, Zona Bianca di oggi termina con una lunga pagina dedicata alla cronaca nera. In compagnia di ospiti ed esperti è analizzato il processo in corso ai danni di Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo è imputato per l’omicidio della 27enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese ed uccisa nel maggio del 2023.

Lo scorso 10 giugno, davanti ai giudici della Corte D’Assise di Milano, Impagnatiello ha fornito la sua versione dei fatti. In seguito, i giudici hanno disposto sull’ex barman una perizia psichiatrica. A tal proposito, il consulente nominato dalla difesa, analizzano le gesta del killer, ha parlato di “lucido delirio”.