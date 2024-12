Stasera in tv mercoledì 4 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 4 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Tv8, il programma musicale Radio Zeta Future Hits.

Stasera in tv mercoledì 4 settembre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. Un’altra serata ricca di finali di atletica allo Stade de France. Tra le altre, lancio del peso femminile F32, lancio del peso maschile F36, 100m femminili T36, 100m maschili T53, Lancio della clava maschile F51, 100m maschili T54, Salto in lungo maschile T64, 100m femminili T53, 100m femminili T54.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Capitolo finale dell’innovativo progetto di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per offrire al pubblico racconti e inchieste sulle grandi questioni globali e di attualità. Da domenica 29 settembre ritroveremo la popolare giornalista al timone di “In mezz’ora”.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. La puntata è dedicata a Paola Agosti. Affermatosi negli Anni 60, quando il mestiere del fotoreporter era sostanzialmente un mestiere per soli uomini, diventa una delle protagoniste del mondo della fotografia italiana.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, il documentario Planet Earth III. L’ultima serata in compagnia della docuserie prodotta dalla BBC offre tre puntate che ci portano dalle tundre ghiacciate del Nord fino alle foreste dell’equatore. Un viaggio emozionante, scandito dalle bellissime musiche di Hans Zimmer, attraverso alcuni dei panorami più belli del pianeta Terra.

Su Tv8, alle 21.00, il programma musicale Radio Zeta Future Hits. In diretta dall’Arena di Verona una lunga serata con gli artisti più amati dalla Generazione Zeta. Tra gli altri, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Benji & Fede, BigMama, Bnkr44, Clara, Emma, Fred De Palma, Gaia e Tony Effe.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Spose in affari. Enzo Miccio e Lodovica Comello guidano 10 future spose in corsa per conquistare uno dei tre abiti nuziali messi all’asta nella puntata. Un elemento di sorpresa è l’”abito al buio”, un vestito selezionato da Miccio e da lui rivisto con un tocco personale.

I film di questa sera mercoledì 4 settembre 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film giallo del 2022, Simon Coleman, con Jean-Michel Tinivelli, Raphaelle Agogué, Ted Etienne. Simon Coleman (Jean-Michel Tinivelli), capitano di polizia in una grande città, si trasferisce in provincia per stare vicino ai suoi nipoti, rimasti orfani. Inizialmente la sua nuova partner al lavoro non lo accoglie nel migliore dei modi. I due devono risolvere insieme un complicato caso di omicidio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2022, di Paolo Taviani, Leonora addio, con Fabrizio Ferracane. La rocambolesca avventura delle ceneri di Luigi Pirandello: un movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 1995, di Jerry Zucker, Il primo cavaliere, con Richard Gere, Sean Connery. Promessa a re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Malagant che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddick incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1995, di Taylor Hackford, L’ultima eclissi, con Kathy Bates, C. Plummer, Jennifer Jason Leigh. Selena, affermata giornalista di New York, torna nel Maine per incontrare la madre Dolores. La donna è sospettata dell’omicidio dell’anziana signora presso cui lavorava.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Andy Tennant, La leggenda di un amore: Cinderella, con Drew Barrymore. Dopo la morte del padre, Danielle subisce le angherie della matrigna Rodmilla e delle sorellastre. Intanto, il principe Henry, erede al trono, è costretto a trovare moglie.

Stasera in tv mercoledì 4 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di William Monahan, London Boulevard, con Colin Farrell. Mitchel è appena uscito di prigione e vuole restare pulito. Ma alcuni amici, coinvolti con la malavita londinese, lo minacciano costringendolo a riunirsi a loro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Emanuele Crialese, Nuovomondo, con Vincenzo Amato. Il viaggio sull’Oceano e lo sbarco a Ellis Island, negli Stati Uniti, di una famiglia siciliana, i Mancuso, agli inizi del Novecento. Tra sogni, realtà sconosciute, paure e speranze.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Paola Randi, La Befana vien di notte 2- Le origini, con Zoe Massenti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1981, di Steven Spielberg, I predatori dell’Arca perduta, con Harrison Ford. L’archeologo Indiana Jones viene incaricato dal governo americano di ritrovare l’Arca dell’Alleanza, che conferisce poteri straordinari a chi la possiede. Ma non è l’unico a volerla.