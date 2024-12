Filorosso Revolution, la puntata del 3 settembre: i delitti di Sharon Verzeni e di Paderno Dugnano

Martedì 3 settembre, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di Filorosso Revolution. La trasmissione prende il via alle 21:25. Al timone c’è il confermato Federico Ruffo.

Filorosso Revolution 3 settembre, l’omicidio di Sharon Verzeni

Nel corso di Filorosso Revolution di oggi, martedì 3 settembre, è proposto un focus sull’omicidio di Sharon Verzeni. Il fatto di cronaca continua a tenere banco nel dibattito pubblico nostrano. Per il brutale assassinio della giovane, infatti, è stato arrestato, dopo un mese di indagini, un ragazzo. Quest’ultimo, avvistato sulla scena del crimine dalle videocamere di sorveglianza, ha confessato di essere il responsabile, sottolineando di aver agito senza alcun motivo.

La vicenda, in breve tempo, si è trasformata in una polemica politica. A dare il via alla discussione è stato il Vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini, che sui social ha evidenziato le origini africane del killer. Parole, queste, che non sono piaciute all’opposizione, soprattutto al PD. L’ex Ministro Boccia, infatti, ha definito quelle di Salvini come delle “dichiarazioni di uno sciacallo“.

La strage di Paderno Dugnano

A Filorosso Revolution di oggi si continua a parlare di cronaca nera con la strage di Paderno Dugnano. Qui, un ragazzo di soli 17 anni ha ucciso, a coltellate, tutto il resto della sua famiglia, ovvero la mamma, il papà e il fratellino più piccolo, di soli 12 anni. Il killer, ora trasferito all’istituto penitenziario Beccaria di Milano, in un primo momento ha negato ogni responsabilità. In seguito, ha confessato di aver compiuto il triplice omicidio. Secondo quanto riportato da Rai News, il 17enne ha affermato: “Non c’è un motivo per cui li ho uccisi, mi sentivo un corpo estraneo in famiglia. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato di questo disagio“.

A Filorosso Revoluion del 3 settembre è proposto un focus sul fenomeno delle scommesse nel calcio. Infine, spazio ad un lungo reportage da Palermo. Nella città, molti giovani farebbero uso di droghe pesanti, come il crack.

Filorosso Revolution 3 settembre, gli ospiti

Numerosi gli ospiti che partecipano ai dibattiti di Filorosso Revolution di oggi, martedì 3 settembre. In primis è attesa Simona Ventura, conduttrice che presto guiderà, su Rai 2, la nuova edizione di Citofonare Rai 2. Atteso Claudio Lotito, che dal 2004 è il Presidente della Lazio.

Numerosi, poi, i giornalisti con i quali interagisce Federico Ruffo. In primis Peter Gomez, che ad ottobre torna su Rai 3 con La Confessione. Presente Francesco Specchia di Libero e Ferruccio De Bortoli de Il Corriere della Sera. Infine, c’è Elsa Fornero, economista ed ex Ministra del lavoro.