Stasera in tv martedì 10 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 10 settembre 2024. Su Rai2, la nuova edizione del quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 10 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della fiction I leoni di Sicilia, con Miriam Leone, Michele Riondino. Palermo, 1802. I fratelli calabresi Paolo (Vinicio Marchioni) e Ignazio Florio rilevano una bottega per il commercio di spezie e, in pochi anni, la trasformano nella più grande aromateria della città. Il successo però non porta la serenità: Giuseppina, moglie di Paolo, è una donna infelice. A 16 anni, Vincenzo diventa il braccio destro dello zio Ignazio, che intanto è sempre più vicino alla cognata Giuseppina. I due iniziano una relazione mentre Vincenzo si trasferisce in Inghilterra per tre mesi con il barone Benjamin Ingham.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno. Torna il quiz di Ciro Priello e Fabio Balsamo. Il meccanismo di gara è lo stesso: si parte con 100 concorrenti, che si cimentano in sfide a due da 45 secondi rispondendo a quesiti sulla materia in cui si sentono infallibili. Chi perde viene subito eliminato: il vincitore viene proclamato nella puntata finale.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Dal 2017 Bianca Berlinguer, prima con “#Cartabianca” su Rai3 e, dal 2023, con questo programma, è in onda il martedì sera per approfondire i temi del momento in diretta con i suoi ospiti. Anche in questa edizione, la popolare giornalista ha voluto in ogni puntata lo scrittore Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del reality Temptation Island. Un altro viaggio nei sentimenti a poca distanza di tempo dal precedente: è la sorpresa che Canale 5 ha preparato per il rientro dalle vacanze del suo grande pubblico. Dopo gli ascolti record, anche questa edizione tra estate e autunno, presentata da Filippo Bisciglia, promette grandi emozioni.

Su Nove, alle 21.25, il programma 11 settembre – Io c’ero. Attraverso le immagini amatoriali di chi ha vissuto quell’esperienza in prima persona, riviviamo nel documentario della BBC il drammatico attacco terroristico che coinvolse anche le Torri Gemelle del World Trade Center di New York.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nelle sale del ristorante della settecentesca Tenuta Sant’Antonio a Tivoli, Flavio Montrucchio commenta l’appuntamento al buio tra altri single in cerca dell’anima gemella. A fine puntata, ogni partecipante confessa se è scattata la “scintilla”.

I film di questa sera martedì 10 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Elisa Amoruso, Maledetta primavera. Roma 1990. La 13enne Nina (Emma Fasano) si trasferisce con la famiglia dal centro in un quartiere periferico. In questa nuova realtà un incontro sconvolge la sua vita, quello con la giovane Sirlei (Manon Bresch), che viene dal Brasile e sogna di interpretare la Madonna nella processione di quartiere.

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2022, di Christian Tafdrup, Speak no Evil, con F. v. Huet, M. Burian. Una famiglia danese fa visita ad una famiglia olandese conosciuta durante una vacanza. La situazione sfugge loro pian piano di mano quando gli olandesi si rivelano molto diversi da ciò che hanno finto di essere.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Philippe Falardeau, Un amico con Salinger, con Margaret Qualley. Joanna ottiene un impiego come assistente di un’agente letteraria che tra i suoi clienti ha J.D. Salinger. Il compito della ragazza è quello di rispondere alle lettere che lo scrittore riceve.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2018, di Chris Caldwell, Zeek Earl, Prospect, con Sophie Thatcher. L’adolescente Cee dovrà fare squadra con il mercenario Ezra per sopravvivere su un pianeta ostile dove un gruppo di predoni è alla ricerca di un prezioso minerale.

La7 – Tv8 – 20 Mediaset – Iris

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Oliver Stone, World Trade Center, con Nicolas Cage, Michael Pena. New York, 11 settembre del 2001. Sepolti sotto le macerie delle Torri Gemelle, gli agenti della polizia portuale John McLoughlin e Will Jimeno lottano per sopravvivere.

Su Tv8, alle 21.30, il film biografico del 2018, di Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek. Il film ripercorre i primi quindici anni dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Con particolare attenzione al suo leader Freddie Mercury.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2004, di Breck Eisner, Sahara, con Penélope Cruz, Matthew McConaughey. L’esploratore Dick Pitt si reca in Africa occidentale alla ricerca di un tesoro. Nel deserto incontra una giovane scienziata, convinta che il bottino sia collegato ad un’epidemia.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1964, di John Ford, Il grande sentiero, con Richard Widmark. Gli indiani Cheyenne, confinati in una zona povera e malsana, decidono di tornare alla terra degli antenati. Il capitano Archer li insegue con le sue truppe, ma poi capisce che le loro richieste sono legittime.

Stasera in tv martedì 10 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Enzo Monteleone, Due partite, con Isabella Ferrari. Negli Anni 60, quattro amiche, sedute a un tavolino, si confessano le loro infelicità coniugali. Trent’anni dopo, purtroppo, le loro figlie avranno gli stessi problemi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Lola Doillon, Il viaggio di Fanny, con Léonie Souchaud. Durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, la tredicenne ebrea Fanny viene mandata in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e insieme escogitano una fuga.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Jonathan Goldstein, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con Chris Pine. Il ladro Edgin si unisce ad alcuni avventurieri per intraprendere la pericolosa missione di recuperare un’antica reliquia. Non tutto andrà per il verso giusto… Dall’omonimo gioco di ruolo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Jodie Foster, Money Monster – L’altra faccia del denaro, con George Clooney. Lee Gates è il conduttore di uno show tv sul mondo della finanza, dove consiglia investimenti al pubblico. Un giorno, però, un giovane entra nello studio e lo prende in ostaggio.