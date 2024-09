The Floor Ne rimarrà uno solo, su Rai 2 al via la seconda edizione: le novità

È stato uno degli show rivelazione della scorsa stagione ed ora è pronto a tornare in onda. Stiamo parlando di The Floor Ne rimarrà uno solo, la cui seconda edizione prende il via martedì 10 settembre, su Rai 2.

The Floor Ne rimarrà uno solo seconda edizione, confermati i conduttori

The Floor Ne rimarrà uno solo è trasmesso in prime time, dalle ore 21:20. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Confermata la coppia di conduttori già presenti lo scorso anno. Per tale motivo, ci sono Ciro Priello e Fabio Balsamo, entrambi membri del gruppo comico The Jackal.

Prodotto dalla società Blu Yazmine, il format è la rivisitazione italiana dell’omonimo format olandese creato da John De Mol. La prima edizione è andata in onda dal 2 al 30 gennaio e gli appuntamenti hanno chiuso con una media del 6,42% di share, avendo convinto poco meno di 1,1 milioni di telespettatori.

Come funziona lo show

Non cambia il meccanismo di funzionamento della seconda edizione di The Floor Ne rimarrà uno solo. Sull’oramai iconico pavimento a scacchiera si alternano cento concorrenti, che nei vari appuntamenti si sfidano in duelli ad eliminazione diretta. L’obiettivo di ogni giocatore è quello di riuscire ad avanzare il più possibile all’interno della scacchiera, con la speranza di aggiudicarsi il montepremi finale, pari a 100 mila euro.

In un clima dominato dalla comicità ed allegria, ogni riquadro del pavimento è dedicato ad una particolare categoria di domande. Numerosi i temi affrontati, dagli attori di Hollywood agli atleti famosi, passando per i mammiferi e gli edifici iconici. Ogni quesito posto ai concorrenti è supportato, a livello visivo, da immagini o filmati ad hoc. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, la seconda edizione dello show è formata da sei puntate inedite, trasmesse tutti i martedì sera su Rai 2. La finale è in programma il 15 ottobre prossimo.

The Floor Ne rimarrà uno solo seconda edizione, le parole dei conduttori

Durante The Floor Ne rimarrà uno solo 2 vi sono alcune, importanti novità. Come raccontato da Ciro Priello in una intervista all’Ansa, in primis esordisce la golden star. Con tale nome si intende la possibilità di avere cinque secondi in più di tempo, messa a disposizione dei giocatori che hanno vinto tre duelli consecutivi. Inoltre, Fabio Balsamo, oltre che tuttologo, curerà la parte di intrattenimento tra i vari duelli, avendo ideato dei giochi che coinvolgono i giocatori e il pubblico a casa.