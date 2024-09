Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti al TG1 nel giorno del debutto di Amadues

La Rai ha provato a disturbare l’Amadeus Day con il programma che più di qualunque altro ha contraddistinto l’era del conduttore nella TV di Stato, ovvero il Festival di Sanremo, in onda nel febbraio 2025. Al TG1 delle 20:30 ha presenziato Carlo Conti, prossimo Direttore artistico e conduttore della kermesse.

Festival di Sanremo 2025, le anticipazioni sui Big

Carlo Conti, parlando del Festival di Sanremo 2025 al telegiornale della rete ammiraglia, ha ammesso di essere in difficoltà nella scelta dei 24 Big. Il conduttore di Tale e quale show, infatti, ha sottolineato: “Mi stanno mettendo in difficoltà. In ciò che mi hanno inviato c’è di tutto, dalla melodia al brano impegnato e la dance. Insomma, sono in difficoltà. Quando mi arrivano i brani li ascolto a volume basso e li memorizzo“. Chi sperava di conoscere già le identità dei cantanti protagonista della sfida, però, è rimasto deluso. Conti, infatti, ha chiarito che annuncerà tutti i 24 artisti “all’inizio del mese di dicembre, al TG1“. Con tali dichiarazioni, dunque, il prossimo Direttore artistico ha confermato che anche le sue edizioni saranno contraddistinte dalla collaborazione con la redazione del telegiornale. Un elemento, questo, che aveva distinto il quinquennio di Amadeus.

Le novità relative a Sanremo Giovani

Carlo Conti, nell’edizione serale del TG1 di oggi, domenica 22 settembre, ha poi aggiunto dei dettagli in merito a Sanremo Giovani. A tal proposito ha detto: “Faremo una specie di talent in cinque serate su Rai2. Stiamo lavorando con la commissione artistica, ne approfitto per dire che fino al 9 ottobre c’è tempo per le nuove proposte“. Il conduttore ha poi aggiunto: “Questa trasmissione non la condurrò io, perché sarebbe troppo. Vi dirò poi chi lo condurrà e come arriveremo alla selezione dei migliori come nuove proposte 2025“.

Festival di Sanremo 2025, un annuncio utile solo per disturbare Amadeus

Insomma, le informazioni date da Carlo Conti durante il collegamento odierno con il TG1 non sono, senza dubbio, indispensabili. Il prossimo Direttore artistico del Festival di Sanremo ha, in sostanza, detto le cose che già erano state annunciate in precedenza. In tal senso, la presenza di Carlo Conti è sembrata essere finalizzata esclusivamente a disturbare il tanto annunciato Amadeus Day. L’ex conduttore della Rai, nella giornata di oggi, domenica 22 settembre, ha debuttato su NOVE con Chissà chi è ed evidentemente dalle parti di Viale Mazzini hanno temuto la nuova controprogrammazione. Solo i dati Auditel di domani stabiliranno se la mossa Carlo Conti al TG1 possa aver effettivamente sortito gli effetti sperati.