Stasera in tv martedì 24 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 24 settembre 2024. Su Rai3, il film di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire. Su Canale 5, il reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island.

Stasera in tv martedì 24 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction I leoni di Sicilia, con Michele Riondino, Miriam Leone. L’epidemia di colera costringe Vincenzo (Michele Riondino) e Giulia a rinviare le nozze. Lei e la suocera vanno a stare nella casa sul mare mentre Vincenzo resta a Palermo per seguire gli affari. Tutte le navi vengono bloccate dai Borbone fino alla fine dell’emergenza. Gennaio 1848. A Palermo scoppiano i primi moti rivoluzionari e Giulia vorrebbe aiutare i dissidenti. Vincenzo invece vuole mettere in salvo la famiglia perché ha paura che possa succedere qualcosa.

Su Rai2, alle 21.20, il quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno. Tra le novità della seconda edizione, condotta come la prima da Ciro Priello e Fabio Balsamo, c’è la cosiddetta “golden star”, che equivale a cinque secondi in più concessi ai concorrenti capaci di vincere tre duelli consecutivi. Anche stasera il vincitore del duello finale porterà a casa 5000 euro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Lo scorso 10 settembre l’attesa per l’intervista, annunciata e poi saltata, a Maria Rosaria Boccia ha fatto volare gli ascolti del programma di Bianca Berlinguer. La giornalista ha spiegato i motivi della mancata presenza dell’imprenditrice, che ha rinunciato ad entrare in studio poco prima della messa in onda.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Che sia luglio o settembre, il risultato non cambia: il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia fa sempre il pieno di ascolti, come dimostrano i dati della prima puntata di questa edizione a cavallo tra estate e autunno: 3.362.000 spettatori, pari al 23.88% di share.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Torino-Empoli. Prima giornata dei sedicesimi di Coppa Italia con tre partite. In prima serata dallo Stadio Olimpico Grande Torino i granata allenati da Paolo Vanoli ospitano l’Empoli di Roberto D’Aversa. Diretta anche sul canale 20: alle 16 c’è Lecce-Sassuolo e alle 18.30 si gioca Cagliari-Cremonese.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Da sempre uno dei punti di forza di Giovanni Floris è il suo modo, gentile ma determinato, di condurre e intervistare. Caratteristica che, per fortuna, non si è persa neppure in questa nuova edizione ripartita lo scorso 24 settembre.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. La nuova edizione è in onda su Sky dal 12 settembre. Chi non è abbonato può vedere qui in chiaro la puntata del giovedì precedente. Tra i nuovi giurati Achille Lauro che in un’intervista ha detto: “Saprò dire di no, saprò non farmi intenerire”.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Dopo il primo appuntamento, ogni coppia può decidere di rivedersi ancora. Ma non è detto che l’amore sia destinato a sbocciare. Di sicuro, Flavio Montrucchio e lo staff del programma fanno tutto quello che possono per farli avvicinare.

I film di questa sera martedì 24 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2023, di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire, con Margherita Buy, Silvio Orlando. Il regista Giovanni (Nanni Moretti) sta girando un nuovo film, ambientato nel 1956, che racconta la storia del segretario di una sezione del Pci nei giorni dell’intervento armato sovietico in Ungheria. La produttrice del film è sua moglie Paola (Margherita Buy), che sta pensando di lasciarlo.

Su Rai5, alle 21.15, il film di spionaggio del 2018, di Trevor Nunn, Red Joan, con Judi Dench, Sophie Cookson, Laurence Spellman. Joan, scienziata in pensione, viene arrestata dai servizi segreti britannici con l’accusa di tradimento. Interrogata, racconta la sua vita e le ragioni che l’hanno portata a compiere il gesto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2022, di David Cronenberg, Crimes of the future, con Viggo Mortensen, Léa Seydoux. In un futuro imprecisato, gli esseri umani mutano in continuazione. L’ex chirurga Caprice e il suo compagno Saul decidono di trasformare le operazioni in una forma d’arte di successo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, Dan Stevens. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto e alcolista, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo affinché lo aiuti a scovare gli spietati assassini di sua moglie.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1962, di Joseph Newman, I 300 di Fort Canby, con George Hamilton. In un fortino in territorio apache due tenenti litigano per una ragazza. Quando uno dei due viene ucciso dagli indiani, l’altro, sconvolto, rinuncia all’amore per il dovere.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2021, del Collettivo Il Terzo Segreto, Mollo tutto e apro un chiringuito, con Germano Lanzoni. A seguito di un affare saltato, il signor Imbruttito, piccolo imprenditore milanese, sprofonda in una tragica depressione. Nello sconforto, decide di acquistare un baretto in Sardegna.

Stasera in tv martedì 24 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Peter Hut-chings, Which Brings me to you – Storia di una confessione, con Nat Wolff, Lucy Hale. Al matrimonio di un amico comune, tra Jane e Will scatta subito la scintilla. I due passano le 24 ore successive a scambiarsi candide confessioni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Pedro Almodòvar, Volver, con Penélope Cruz, Carmen Maura. Una serie di vicende riavvicina due sorelle: la grintosa Raimunda, il cui marito è stato ucciso dalla figlia, e la timida Sole, perseguitata dal fantasma della madre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Susanna White, Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson. Dopo che suo marito è partito per il fronte, Isabel deve badare da sola a tre figli e due nipoti. In suo aiuto arriva però l’intraprendente Matilda, non proprio bellissima ma piena di risorse.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Donato Carrisi, L’uomo del labirinto, con Toni Servillo, Dustin Hoffman. La giovane Samantha, traumatizzata e ferita, fugge dal folle che l’ha tenuta prigioniera per 15 anni. L’investigatore privato Genko e il dottor Green si mettono sulle tracce del rapitore.