Stasera in tv martedì 8 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 8 ottobre 2024. Su Rai3, il programma con Francesca Fialdini, Le ragazze. Su Canale 5, il reality Temptation Island.

Stasera in tv martedì 8 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il quiz The Floor – Ne resterà solo uno. Puntata dopo puntata si riduce il numero dei concorrenti rimasti sul pavimento a scacchiera. E con le sfide di questa sera, presentate da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, calerà ulteriormente. Chi conquisterà l’intero campo da gioco si aggiudicherà i 100.000 euro in palio per il vincitore.

Su Rai3, alle 21.20, Le ragazze. Francesca Fialdini introduce nuove storie di donne di rilievo che sono state ragazze negli ultimi nove decenni. Come sempre ogni racconto è arricchito dall’archivio fotografico e video privato delle protagoniste, oltre che dai preziosi materiali delle Teche Rai e da una colonna sonora scelta ad hoc.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Lo scontro politico tra Governo e opposizione è sempre all’attenzione di Bianca Berlinguer, che anche stasera analizzerà con i suoi ospiti l’orientamento dell’esecutivo sulla legge di bilancio. Spazio come sempre anche a Mauro Corona, collegato dalla sua casa di Erto, sulle montagne del Friuli-Venezia Giulia.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Nel bellissimo relais di Is Morus situato a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, le coppie protagoniste di questa edizione, condotta da Filippo Bisciglia, continuano a mettere alla prova il loro amore vivendo separati per 21 giorni in due villaggi differenti in cui soggiornano tentatori e tentatrici.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Anche quando in studio si scaldano gli animi, magari su delicati argomenti in discussione fra esponenti del Governo e dell’opposizione, Giovanni Floris riesce a riportare la calma facendo appello alla sua riconosciuta flemma.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Ogni martedì va in onda in chiaro la puntata trasmessa il giovedì precedente su Sky Uno. Stasera via alla prima delle due serate dedicate ai Bootcamp. Fra i quattro giurati c’è Manuel Agnelli alla sua quinta partecipazione da giudice.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Tra romanticismo, leggerezza e inclusività, proseguono gli incontri “al buio” fra single che hanno modo di conoscersi durante la cena e decidere se rivedersi. Durante la serata, il “Cupido” Flavio Montrucchio smorza la tensione con l’ironia.

I film di questa sera martedì 8 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film documentario del 2024, di Pupi Avati, Nato il sei ottobre, con Riccardo Cristofari. Attraverso lo sguardo e la voce narrante del piccolo Giacomo Curtoni (Riccardo Cristofari), nato a Roma il 6 ottobre 1924, il giorno della prima trasmissione ufficiale della Radio italiana, il regista Pupi Avati racconta in questo documentario la storia del servizio pubblico, dal debutto ai giorni nostri.

Su Rai4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Evgeny Ruman, Voci d’oro, con Maria Belkin, Vladimir Friedman. Raya e Victor, ebrei sovietici, sono doppiatori cinematografici molto apprezzati. Durante il crollo dell’Urss, la coppia deve immigrare in Israele e reinventarsi per trovare un lavoro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Gary McKendry, Killer Elite, con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen. Anni 80: Danny Bryce (Jason Statham), assassino su commissione, stanco della vita da mercenario si ritira. Ma, quando scopre che il suo amico Hunter (Robert De Niro) è stato rapito in Oman, decide di tornare in azione. Si troverà a fare i conti con alcuni ex membri dei servizi segreti britannici.

Su Nove, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Nicholas Jarecki, La frode, con Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth. Robert Miller ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora deve vendere prima che vengano a galla gli illeciti commessi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su Iris, alle 21.25, il film western del 1971, di George Sherman, Il grande Jake, con John Wayne, Richard Boone. Il nipote di una ricca proprietaria di ranch viene rapito da una banda di fuorilegge. La donna chiama in aiuto il nonno del bimbo, famoso pistolero, che si mette subito sulle sue tracce.

Stasera in tv martedì 8 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Harry Macqueen, Supernova, con Colin Firth, Stanley Tucci. Sam e Tusker, insieme da vent’anni, partono per un viaggio in Inghilterra in camper: la vacanza sarà una sorta di evasione da una triste scoperta che ha cambiato le loro vite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Tom e Charles Guard, Dead shot – Vendetta disperata, con Colin Morgan, Aml Ameen. Anni 70. Michael, ex paramilitare irlandese, è testimone dell’uccisione della moglie incinta da parte di un ufficiale della SAS. Ferito e creduto morto, fugge e cerca vendetta.