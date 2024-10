Grande Fratello 7 ottobre: Enzo Paolo Turchi confessa di essere in crisi con Carmen Russo

Lunedì 7 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality, come di consueto, è condotto da Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Cesara Buonamici e da Beatrice Luzzi. Presente anche Rebecca Staffelli, addetta alla lettura delle pagine social della trasmissione.

Grande Fratello 7 ottobre, la querelle Lorenzo-Javier-Shaila

Al Grande Fratello del 7 ottobre si è parlato degli ultimi sviluppi relativi alla querelle fra Lorenzo, Javier e Shaila. Il primo ha deciso di prendere le distanze da Helena, mentre l’ex Velina ha scaricato Javier. In seguito, dopo essersi liberati, Lorenzo e Shaila hanno iniziato a frequentarsi, ma lei ammette di essere attratta fisicamente ma di non apprezzare il lato caratteriale del giovane. Tuttavia, parlando con altre ragazze nella Casa, confessa: “A me piace Lorenzo“.

Tutto ciò, inevitabilmente, ha infastidito e non poco Javier. Il pallavolista, dopo aver chiesto scusa a sé stesso, ha attaccato Lorenzo: “Mi avevi detto che fra te e Gatta c’era solo un’amicizia“. Anche Prestes si scaglia contro Spolverato, definito “un bugiardo” ed accusato di aver “giocato” con i sentimenti delle altre persone.

La crisi di Enzo Paolo Turchi

Una lunga pagina, al Grande Fratello del 7 ottobre, è dedicata ad Enzo Paolo Turchi. Il coreografo, infatti, in settimana ha manifestato la volontà di abbandonare lo show: troppo forte, per lui, è la mancanza della sua famiglia e, in particolare, della figlia. Per provare a convincerlo è entrata Carmen Russo, che ha provato a far cambiare idea al marito.

Lui, almeno in un primo momento, non solo non ha ascoltato le parole della compagna, ma, chiamato in Confessionale, si è lasciato andare ad una dichiarazione a sorpresa: “Se non mi vuole a casa vado da un’altra parte. Prima di entrare al GF ho avuto la sensazione che lei era stufa di me, se non le vado bene io me ne vado a casa. Non penso mi tradisca, almeno spero“. Alla fine, Turchi accetta di rimanere nello show e passerà i prossimi tre giorni con la moglie.

Spazio, nella diretta, alle tensioni fra Jessica e Yulia: la prima è attratta da Giglio, che però è sempre più vicino alla seconda, che tuttavia avrebbe un fidanzato fuori.

Grande Fratello 7 ottobre, le nomination

Al Grande Fratello del 7 ottobre è letto l’esito del televoto. Mariavittoria e Iago, con il 37% e il 30%, sono i più votati e per questo immuni. In seguito, si sono svolte le nomination, dalle quali sono emersi i nomi di Helena, Clayton, Amanda, Yulia e Tommaso. Il meno votato, nella puntata di lunedì prossimo, sarà eliminato.