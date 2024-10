Stasera in tv martedì 29 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 29 ottobre 2024. Su Rai3, il documentario che vuole omaggiare Marcello Mastroianni, Ciao, Marcello… Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 29 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, altri due episodi della fiction I casi di Teresa Battaglia, con Elena Sofia Ricci. Il vecchio Emmanuel è sparito. In casa ci sono segni di colluttazione e le impronte di Diego. Teresa (Elena Sofia Ricci) lo interroga e scopre che Emmanuel gli aveva rubato l’orologio del fratello morto, motivo per cui era andato ad affrontarlo, ma giura di non averlo ucciso. A seguire, il secondo episodio. Teresa riesamina i filmati delle telecamere e si rende conto che Emmanuele aveva detto a Marta: “Ora posso”, quando le ha dato la Ninfa Dormiente. Dopo decenni, qualcosa lo ha fatto sentire libero di parlare.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti, anche lui camuffato per impersonare il lavoratore toscano Attilio, viene detto che stanno girando “Cambio lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il posto e vengono ricollocate. Stasera, la seconda puntata.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario Ciao, Marcello… Marcello Mastroianni (1924-1996) rive in questo docu-film grazie a interviste d’epoca che lo vedono protagonista e a testimonianze dei grandi registi che lo hanno scelto come compagno di viaggio. C’è anche Luca Argentero, che racconta a una giovane montatrice vita e carriera del leggendario attore.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Questa sera Bianca Berlinguer mette al centro la politica italiana, all’indomani dei risultati delle elezioni regionali in Liguria. Spazio anche ai contenuti della terza legge di bilancio varata dal governo di Giorgia Meloni e alle imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma il 5 novembre.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Tra i talk di approfondimento trasmessi in prima serata da La7, quello di Giovanni Floris è il più seguito dal pubblico, anche se i record del suo “Ballarò” sono irripetibili. Tra i momenti più visti, il monologo satirico di Luca e Paolo.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. I dodici talenti usciti dalle Home Visit, divisi nelle squadre dei quattro giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi), affrontano la fase finale sul palco del Teatro Repower di Assago, condotta da Giorgia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con il re di cuori Flavio Montrucchio, sempre pronto ad accogliere i single che cercano l’anima gemella. Negli anni alcune coppie partecipanti hanno realizzato il loro sogno d’amore e sono convolate a nozze.

I film di questa sera martedì 29 ottobre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Thomas M. Wright, The stranger, con Joel Edgerton, Sean Harris. Henry conosce Mark su un aereo e tra i due s’instaura subito una forte intesa. Mark propone ad Henry di entrare a far parte di un’organizzazione criminale che possa cancellare ogni illecito da lui commesso in passato.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Ol Parker, Ticket to Paradise, con Julia Roberts, George Clooney. David (George Clooney) e Georgia (Julia Roberts) non si sopportano più, ma quando scoprono che la figlia Lily sposerà un allevatore di alghe a Bali, si precipitano sull’isola per far saltare le nozze e “salvare” la ragazza. Ma in un paradiso terrestre, il rischio di innamorarsi di nuovo è molto alto.

Su Nove, alle 21.30, il film commedia del 1994, di Mike Newell, Quattro matrimoni e un funerale, con Hugh Grant, Andie MacDowell. Charles, un single impenitente, ha una vera e propria avversione per i matrimoni. Un giorno, però, proprio ad una cerimonia incontra una donna che gli farà cambiare idea.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 1999, di Stephen Sommers, La mummia, con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Mentre sono alla ricerca della leggendaria Città dei Morti, l’ex legionario Richard e la bibliotecaria Evelyn risvegliano la mummia del sacerdote Imhotep, che scatena il terrore.

Su Iris, alle 21.10, il film poliziesco del 1974, di John Sturges, E’ una sporca faccenda tenente Parker, con John Wayne. Un agente viene ucciso da alcuni trafficanti di droga. Per vendicarlo, il tenente McQ, uomo dai metodi piuttosto sbrigativi, si dimette e inizia ad indagare per conto suo.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2021, di Guido Chiesa, Una notte da dottore, con Diego Abatantuono, Frank Matano. Un anziano dottore che lavora come guardia medica notturna ha un incidente con un rider. I due ne escono illesi, ma rischiano di perdere il lavoro, e al dottore viene in mente una soluzione decisamente originale.

Stasera in tv martedì 29 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Nanni Moretti, Habemus Papam, con Michel Piccoli, Jerzy Stuhr. Il Conclave elegge un nuovo Papa che però non si sente all’altezza del compito assegnatogli. Il Vaticano chiama allora uno psicanalista e cerca una via d’uscita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2006, di Nick Hurran, Boygirl – Questione di…sesso, con Kevin Zegers, Samaire Armstrong. Woody e Neil sono nemici giurati. Ma dopo l’ennesimo litigio, un dispettoso dio azteco li punisce e un mattino i due ragazzi si svegliano uno nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.