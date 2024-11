Stasera in tv mercoledì 6 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 6 novembre 2024. Su Rai2, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Su Italia 1, il film The Transporter, con Jason Statham, Shu Qi.

Stasera in tv mercoledì 6 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il varietà Tutti i sogni ancora in volo. Rivediamo oggi e mercoledì 13, il grande show di Massimo Ranieri trasmesso nel 2023 e da allora disponibile su RaiPlay. Nella prima serata il grande artista napoletano propone monologhi, poesie e canzoni. Tra le altre, “Erba di casa mia”, “Perdere l’amore”, “Mia ragione”, “Tu vuò fa l’americano”.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Titolo dell’episodio di stasera: “Tiramisù”. Giorgio Sartor, noto imprenditore del settore dolciario, muore durante una battuta di caccia, ma la ricostruzione fornita dai familiari presenta troppe falle. Inizialmente tutti i sospetti convergono sulla moglie della vittima e sul suo ex marito, ma Stucky (Giuseppe Battiston) non è convinto.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Come dimostrano alcuni fatti di cronaca delle ultime settimane, il malessere dei giovani è in continuo aumento. Federica Sciarelli si interroga sul fenomeno attraverso le richieste di aiuto di genitori disperati che contattano il programma attraverso le pagine social e su Whatsapp al 3453131987.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. La puntata è dedicata al Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN), familiarmente chiamato ‘O Museo dai napoletani. Negli ultimi anni il MANN sta sostenendo la cultura nei quartieri popolari in difficoltà come Forcella e Rione Sanità.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Speciale Quarta Repubblica. Poche ore dopo lo scrutinio, con i risultati probabilmente definitivi, Nicola Porro analizza con i suoi ospiti il verdetto delle elezioni presidenziali americane. Chiunque sia il vincitore tra l’attuale vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump, si tratta di un evento che passerà alla storia.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Arriva alle battute finali la seconda edizione della gara canora riservata ai giovanissimi. Questa sera e mercoledì prossimo i migliori talenti si giocano il titolo di vincitore. In studio con Gerry Scotti ritroviamo Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Iva Zanicchi, Orietta Berti e gli altri giudici.

Su La7, alle 21.15 Una giornata particolare. Aldo Cazzullo questa sera propone una puntata da non perdere. Si intitola “Giugno 1944 – Arrivano gli americani” e ripercorre i giorni e gli avvenimenti che hanno portato alla liberazione dell’Italia e dell’Europa dal nazifascismo.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Champions League. PSG-Atletico Madrid. In chiaro c’è Paris Saint-Germain – Atletico Madrid, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la 4° giornata della Champions League. Le formazioni salgono da 32 a 36 e al posto dei gironi c’è un torneo unico con una classifica a punti.

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Al via in prima serata lo storico programma ideato da Corrado e oggi condotto da Amadeus. Sul palco i “dilettanti allo sbaraglio” faranno le loro esibizioni e il pubblico in studio esprimerà come in passato il suo giudizio. Ma c’è anche una novità.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista. Scopriamo se gli abbinamenti degli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto hanno un futuro. Per le coppie è infatti arrivato il momento di dichiarare se vogliono proseguire in coppia o separarsi.

I film di questa sera mercoledì 6 novembre 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2002, di Corey Yuen, The Transporter, con Jason Statham, Shu Qi. Frank Martin (Jason Statham), ex agente speciale, si guadagna da vivere facendo l’autotrasportatore per la criminalità. Un giorno, in un pacco, trova Lai (Shu Qi), la figlia di un boss cinese che doveva essere eliminata. Per i due iniziano spericolate avventure: la posta in gioco è la loro vita.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film storico del 2004, di Wolfgang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger. Il principe troiano Paride rapisce Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. E’ l’inizio di una lunga e sanguinosa guerra, che costerà la ita a grandi eroi come Achille ed Ettore.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di David Dobkin, The Judge, con Robert Downey Jr., Robert Duvall. L’avvocato Hank Palmer torna nella cittadina natale per partecipare al funerale della madre. Lì è costretto ad affrontare il padre, giudice integerrimo che non l’ha mai approvato.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2022, di Channing Tatum e Reid Carolin, Io e Lulù, con Channing Tatum. Jackson, ex ranger dell’esercito americano, s’imbarca con la cagnolina Lulù per assistere al funerale del suo padrone, ex compagno d’armi dell’uomo. Durante il tragitto instaurano un forte legame.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1952, di Julien Duvivier, Don Camillo, con Gino Cervi, Fernandel. A Brescello, un piccolo paese emiliano, l’atmosfera è ravvivata dalle dispute tra il parroco e il sindaco comunista. Uno vorrebbe costruire un oratorio, l’altro la Casa del popolo.

Stasera in tv mercoledì 6 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Francesco Frangipane, Dall’alto di una fredda torre, con Edoardo Pesce. Elena e Antonio scoprono che entrambi i genitori sono gravemente malati, ma che solo uno può essere salvato. Spetterà a loro decidere se comunicarglielo e chi tenere in vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Anthony Minghella, Il paziente inglese, con Ralph Fiennes. Toscana, Seconda Guerra Mondiale. Un’infermiera accudisce un uomo sfigurato e in fin di vita dopo un incidente aereo. Lui le racconta il suo grande amore per Katherine.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Jeff Rowe, Kyler Spears, Tartarughe Ninja – Caos mutante. Le Tartarughe Ninja vogliono conquistare il cuore dei newyorkesi. Con l’aiuto dell’amica April decidono di combattere un gruppo di criminali, che detiene il controllo della metropoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1981, di Steven Spielberg, I predatori dell’Arca perduta, con Harrison Ford. L’archeologo Indiana Jones viene incaricato dal governo americano di ritrovare l’Arca dell’Alleanza, che conferisce poteri straordinari a chi la possiede. Ma non è l’unico a volerla.