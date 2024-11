Elezioni Americane, lo spoglio in diretta: speciali sulle reti Rai, Mediaset e La7

Martedì 5 novembre si svolgono le tanto attese Elezioni Americane 2024 e, per l’occasione, molte reti tv modificano la loro programmazione. Su La7, ad esempio, è prevista l’oramai consueta Maratona Mentana.

Elezioni Americane 2024 programmazione tv, gli speciali Rai

Numerose le variazioni nella programmazione tv Rai in vista delle Elezioni Americane 2024. In primis, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dalle 23:30 circa prende il via l’approfondimento intitolato Speciale Porta a Porta Corsa alla Casa Bianca: Harris o Trump?.

Nel programma, condotto come sempre da Bruno Vespa, presenziano in studio ed in collegamento ospiti, esperti ed inviati, che analizzano tutto ciò che avviene nel corso dello spoglio. Le operazioni di scrutinio, che si prevede siano decisamente molto lunghe, sono raccontate anche su Rai 3. Sulla terza rete, da mezzanotte circa, ovvero subito dopo la fine della prima puntata della nuova edizione di Amore criminale, parte Speciale TG3 Elezioni USA. Tale spazio termina alle 07:00 e riprende nel pomeriggio di mercoledì, dalle 14:50 alle 16:30.

Su Mediaset protagonisti Nicola Porro e Bianca Berlinguer

Per ciò che concerne Mediaset, grande protagonista è Rete 4, la cui programmazione tv è completamente stravolta in vista delle Elezioni Americane 2024. Il 5 novembre, in primis, Bianca Berlinguer è chiamata agli straordinari: la giornalista, alle 21:20 circa, conduce una nuova puntata di È sempre Cartabianca, affiancata come sempre da Mauro Corona.

Al termine, dalle 00:50 alle 05:35 circa, il palinsesto di Rete 4 è occupato da È sempre Cartabianca Speciale Elezioni Presidenziali Americane, durante il quale è seguito, minuto per minuto, lo spoglio che decreterà il prossimo residente della Casa Bianca.

Mercoledì 6 novembre, invece, su Rete 4 si continua a parlare di Elezioni Americane 2024 con Speciale Quarta Bianca. Il padrone di casa è il solito Nicola Porro, in onda dalle 21:20 circa, subito dopo la fine del talk 4 di Sera.

Elezioni Americane 2024 programmazione tv, La7 e le altre reti

Su La7, la programmazione dedicata alla Elezioni Americane 2024 è totalmente presidiata da Enrico Mentana. Il direttore del telegiornale della rete di Urbano Cairo guida la Maratona Mentana, la cui diretta parte alle 00:25 circa, al termine di DìMartedì. Il giornalista dovrebbe rimanere in onda per oltre nove ore, in quanto terminerà l’appuntamento alle 09:40, quando dà la linea a Coffee Break.

Infine, grandissimo spazio alle Elezioni Americane 2024 è dato da Sky TG 24. Sulla rete, visibile sul canale 100 di Sky, il racconto è arricchito da numerosi esperti ed inviati, presenti direttamente negli Stati Uniti.