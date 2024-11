Stasera in tv mercoledì 13 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 13 novembre 2024. Su Rai2, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston. Su Italia 1, il film con Checco Zalone, Sole a catinelle.

Stasera in tv mercoledì 13 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il varietà Tutti i sogni ancora in volo. Tiziano Ferro, Arisa, Enrico Brignano, Raf, Malika Ayane e Barbara Foria sono gli ospiti della seconda e ultima puntata dello show di Massimo Ranieri trasmesso nel 2023. Tra le canzoni che riascoltiamo oggi, “Se bruciasse la città”, “Ti penso”, “Lettera di là dal mare” e “Lasciami dove ti pare”.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. “Falso d’autore”. Giovanna Bastoni, affermata avvocatessa, viene uccisa nel parcheggio del suo ufficio. Si pensa ad una rapina finita male, ma Stucky (Giuseppe Battiston) non ne è convinto. Tutti gli indizi sembrano convergere su un giovane praticante con cui la donna aveva una relazione.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i casi approfonditi questa sera da Federica Sciarelli c’è quello del giovane Andrea, che sei anni fa ha intrapreso con un amico un lungo viaggio in mare dal quale non è più tornato. Sono stati trovati solo due salvagenti, ma i social di uno dei due dispersi continuano ad essere attivi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Alessio Aversa introduce il documentario sul museo MAXXI ospitato a L’Aquila nel settecentesco Palazzo Ardinghelli da poco restaurato. A seguire, un ritratto dell’architetto Zaha Hadid che ha disegnato la sede principale del Maxxi a Roma.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Dopo la sosta dovuta alla copertura delle elezioni Usa da parte di Nicola Porro, Mario Giordano torna ad essere il padrone di casa del mercoledì sera di Rete 4. In scaletta, come sempre, tutti i cavalli di battaglia del popolare giornalista, dai ladri di case alle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Gerry Scotti presenta la finale: in gara i migliori talenti tra quelli assistiti, nella prima fase di questa edizione, dai coach Lola Ponce, Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Cristina Scuccia e Anna Tatangelo. Nel 2023 vinse Marta Viola, che abbiamo rivisto come ospite nella puntata del 23 ottobre.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. S’intitola “Caravaggio – Il delitto e il castigo” la puntata del programma di Antonio Cazzullo. Racconta un momento cruciale della vita di Michelangelo Mensi, geniale e inquieto pittore vissuto nella seconda metà del Cinquecento.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Mantova, nel cuore di una città elegante e maestosa, ma anche custode di una varietà gastronomica antica e variegata. Si sfidano i ristoranti Materiaprima, Rigoletto, Giallozucca e l’Osteria al Gallo.

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Seconda delle otto puntate in prima serata dello storico programma ideato da Corrado e oggi condotto da Amadeus. In studio per i “dilettanti allo sbaraglio” c’è anche un orchestra di 30 elementi diretti dal Maestro Leonardo De Amicis.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Sono ormai passati mesi dalla scelta finale dei concorrenti. Oggi i nostri esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto scoprono finalmente se le coppie sono riuscite a resistere alla quotidianità, oppure…

I film di questa sera mercoledì 13 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Cédric Jimenez, November – I 5 giorni dopo il Bataclan, con Jean Dujardin. Fred, investigatore della divisione antiterrorismo, viene incaricato di battere a tappeto la Francia per rintracciare i responsabili degli attentati del novembre 2015 a Bataclan.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Ispirato da fatti accaduti, il film narra l’ascesa e la caduta del broker newyorchese Jordan Belfort. L’uomo riuscì a raccogliere una vera fortuna truffando milioni di investitori.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2013, di Gennaro Nunziante, Sole a catinelle, con Checco Zalone, Aurore Erguy. Checco (Checco Zalone), squattrinato venditore di elettrodomestici, promette al figlio Nicolò (Robert Dancs) una vacanza da sogno se porterà a casa una bella pagella. Quando il piccolo raggiunge l’obiettivo, il padre, pur non avendo denaro a disposizione, organizza un imprevedibile viaggio a basso costo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.

Su Iris, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Reinaldo Marcus Green, Una famiglia vincente – King Richard, con Will Smith. Richard Williams, convinto che due delle sue figlie sono destinate a diventare delle leggende del tennis, dedica la sua vita a prepararle per questo obiettivo. Da una storia vera.

La5 – Cine34

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2002, di Marc Lawrence, Due settimane per innamorarsi, con Hugh Grant, Sandra Bullock. Lucy Kelson, grintosa avvocatessa ambientalista, si ritrova a lavorare per George Wade, frivolo immobiliarista newyorkese. La convivenza tra loro sarà piuttosto difficile.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1953, di Julien Duvivier, Il ritorno di Don Camillo, con Gino Cervi, Fernandel. Trasferito per punizione in un piccolo villaggio, Don Camillo soffre di nostalgia. Ma anche a Brescello Peppone sente la sua mancanza e intercede presso il vescovo per farlo tornare.

Stasera in tv mercoledì 13 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di James C. Strouse, Love again, con Sam Heughan, Priayank Chopra Jonas, Sofia Barclay. Dopo la morte del fidanzato, Mira invia messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare. Stabilisce, così, una connessione con l’uomo a cui è stato assegnato il numero.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1989, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte II, con Michael J. Fox. Marty McFly viene trascinato da “Doc” Brown in una nuova avventura a cavallo del tempo, che li fa approdare nell’anno 2015. Lì tentano di rimettere sulla retta via il figlio di Marty.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2014, di Anton Corbijn, La spia – A most wanted man, con Philip Seymour Hoffman. Issa, clandestino di origine russo-cecena, arriva ad Amburgo nella speranza di un futuro migliore. Sospettato di terrorismo finisce però nel mirino dei servizi segreti tedeschi.