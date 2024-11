Grande Fratello, la puntata del 12 novembre: Enzo Paolo Turchi si ritira

Martedì 12 novembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come al solito, è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ci sono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Grande Fratello 12 novembre, il nuovo ingresso Stefano

Al Grande Fratello del 12 novembre si è parlato a lungo del rapporto, oramai concluso, fra Alfonso e Federica. I due, come è noto, sono stati fidanzati a lungo, ma hanno deciso di concludere il rapporto dopo l’esperienza, decisamente travagliata, a Temptation Island. Determinante per la fine della relazione è stata la vicinanza fra la donna e il tentatore Stefano, che nella diretta di ieri ha fatto il suo ingresso nella Casa in qualità di nuovo concorrente.

In seguito, durante la puntata, è proposto un focus sul legame fra Shaila e Lorenzo. I due hanno ammesso di provare davvero una forte attrazione. Gran parte del cast, però, sostiene che i giovani stiano insieme solo per strategia. Fra i più critici c’è Luca, secondo il quale gli inquilini stanno recitando.

Enzo Paolo Turchi lascia il programma

Nel corso del Grande Fratello del 12 novembre c’è stata una sorpresa per Mariavittoria. La concorrente, dopo aver parlato del suo rapporto spesso conflittuale con i genitori, ha avuto la possibilità di incontrare la mamma Maria Teresa. La genitrice ha rassicurato la figlia, confessandole tutto l’amore e l’orgoglio che prova per lei.

Enzo Paolo Turchi, dopo giorni di profonda crisi, ha comunicato a tutti la sua decisione di abbandonare immediatamente il programma. Il coreografo, che già nelle scorse settimane aveva palesato delle difficoltà, ha confessato di avvertire troppo la mancanza della famiglia, soprattutto della figlia.

Tommaso, durante il Grande Fratello di ieri, ha fatto ritorno in Italia dopo la breve esperienza passata nel Gran Hermano spagnolo. Nei giorni passati a Madrid, il ragazzo ha deciso di interrompere definitivamente la sua conoscenza con Maica.

Grande Fratello 12 novembre, l’esito del televoto e chi in nomination

Nella diretta del Grande Fratello di martedì 12 novembre, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato l’esito del televoto. Il pubblico a casa ha deciso che i concorrenti preferiti sono Mariavittoria e Shaila, premiate rispettivamente con il 40% ed il 44% delle preferenze. Per tale motivo, le due hanno ricevuto l’immunità. I concorrenti, in seguito, hanno svolto le consuete nomination, che hanno terminato la puntata. In tale spazio, sono finito al televoto Federica, Amanda, Luca e Lorenzo. Il preferito diventerà immune durante il prossimo appuntamento.